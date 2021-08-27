作品全下架！鄭爽兩階段逃稅謀吞6.7億　被政府追繳13億謝罪

大陸女星鄭爽在今年1月被爆出代孕棄養醜聞，讓她形象跌至谷底，演藝活動全面暫停，就連大陸的廣電局都出面表態要封殺她。之後又傳出她涉嫌逃漏稅，相關負責人近來更查出她靠著兩階段的方式，打算吞掉高達台幣約6.7億的片酬。目前鄭爽相關的影視作品《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》也全面下架。

鄭爽在2019年演出戲劇《倩女幽魂》，片酬為1.56億元人民幣（約台幣6.7億元），其中的4800萬人民幣，她將個人收入改為了企業收入，後來更虛假申報，趁機逃稅；剩下的1.08億人民幣，鄭爽透過與該劇的製作人合力控制公司後，簽下了假合約，並以「增資」方式支付，躲掉了行業監管，企圖私吞整整1.56億元人民幣。

案件相關負責人還發現，鄭爽另外還有3507萬人民幣的演藝收入，同樣也是透過企業收入虛假申報，統計下來，她未依法申報的個人收入就高達1.91億元人民幣，偷稅約4527萬元。她將面臨依法追繳稅款、加收滯納金併處罰款2.99億元（約台幣13億元）人民幣，數字驚人。

而在稍早，鄭爽在微博發文道歉，提到自己非常的後悔與愧疚，「在配合稅務機關的調查過程中，我了解到，由於個人財務知識缺乏、法律意識淡薄，我沒有嚴格按照國家稅收徵收管理的要求繳納稅款，還由此產生了惡劣的社會影響。在此，我誠懇地向國家、社會、關心我的朋友們道歉。」她也表示，願意接受行政處罰的決定，並承諾將克服一切困難按時補繳稅款、繳納罰款。

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