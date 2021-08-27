爸媽紛送星二代出國！陶晶瑩淚別15歲女兒　「陪妳到這，我們總是要放手」

龍應台說，「所謂父女母子一場，只不過意味著，你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠」。

從幼兒園的小小身影初次鬆開父母的手，踏進小型社會，到長大後離開父母，去闖出自己的一條路，這個過程因全球籠罩在疫情下，顯得更煎熬漫長。

天下父母心，每個爸媽都想給孩子最好的，尤其是星爸星媽擁有資源，當然想讓孩子接受更好教育，在國外疫情趨緩後，近日藝人陶晶瑩、賈永婕、余皓然等人，都把正值青春年華的女兒送到國外讀書，賈永婕在機場淚別大女兒安安，哭得梨花帶淚，陶晶瑩陪15歲女兒荳荳出國一個月，打理好就學相關事宜，返國在旅館一家3口隔離中，陶晶瑩感性唱起張懸的《寶貝》，想到荳荳獨自在國外求學，讓老公李李仁忍不住偷偷拭淚。

明星送小孩出國讀書或移民國外，早期就是一波潮流，20世紀末的一場社會案件，更是最大推手，當時經濟發展起飛，明星主持、工地秀賺錢多，社會貧富差距大，不少歹徒就把目標放在藝人身上，白冰冰女兒白曉燕香消玉殞一事，讓很多星爸媽紛紛送小孩出國。

余天當時被警方告知，白曉燕命案主嫌陳進興的下個目標就是他，為了保護子女安全，立即將他們送出國就學，當時余祥銓年僅11歲才上國中，心智年齡不成熟，沒有父母在旁照顧，過得並不快樂，最後換了好幾所學校，才在加拿大取得學位。返國進入演藝圈，也曾因大麻、表演被批評等事，屢次讓父母出面解圍。

外面的世界很精彩，外面的世界很無奈。許多演藝圈知名的星二代，懂得父母用心良苦，賺錢送他們出國讀書，但談到青春期在國外的日子，總是備感孤單。余祥銓回顧留學時光，透露小時候父母當紅，相處時間本就稀少，到國外後關係更不熟，「覺得友情比親情重要，很想交到朋友，容易被壞朋友慫恿做錯事」，感覺出國等於花錢玩，返台工作也沒有運用所學，反對太早送孩子留學。

惹出改造手槍風波的孫安佐，跟朋友戲稱要攻擊他人，在美國被拘押牢裡260天，父母孫鵬、狄鶯砸了好幾千萬律師費打跨海官司，才將他送回台灣，在家鄉邊就學邊擔任網紅工作，至少也是新的開始，孫安佐事後感謝父母，「謝謝爸爸給我空間，從小沒有限制我，讓我做自己，做我想做的事」。

一堆明星送兒女出國，這些星二代回國當藝人，際遇卻相差很大，因為出國對星途未必有幫助，返台後若無法學以致用，想加入演藝圈出道，依舊得重頭開始，無法一蹴可幾。胡瓜女兒小禎、吳宗憲女兒吳姍儒（ Sandy）都從助理主持做起，和爸爸搭檔節目，慢慢站穩一席之地，Sandy還以綜藝談話節目《小明星大跟班》獲得金鐘獎主持人獎，表現屬於主持界最佳星二代。繼承父親演藝衣缽的趙又廷，也拿過金鐘獎最佳男演員，為家庭爭光。

出國讀書未必有助益。但送兒女留學，還是很多星爸媽努力存錢目標，董至成離婚後，並未和兒子同住，相處時間不多，他每個月給兒子3萬元零用錢，甚至存好上千萬教育費用，希望送兒子出國唸大學。他認為少子化影響，感覺台灣大學門檻降低，檔次沒像以前那麼高了，希望送小孩去國外培養國際觀，不要踏進演藝圈，但最終還是要尊重孩子想法。

是的，不管父母煞費苦心，最終兒女前途還得自己決定，未來某一天，再怎麼捨不得，爸媽都得面臨放手那一刻。

陶晶瑩返台後，在直播吐露心聲，誇讚女兒荳荳很成熟，「她很堅強，從來沒有在我們面前掉過一滴眼淚，從來沒有，只有最後我們確定要走的那個下午，送她回去的時候，她叮嚀弟弟說，不要喝太甜、不要吃太鹹、不要常打電話的時候，我看到她的小眼睛裡面泛著淚水，濕濕的，那一刻我才知道其實她壓抑了滿多，但是她現在真的很乖。」

她也回想，當初就讀政治大學時，因為家裡離學校很遠，最後一堂課放學，常常目送最後一班回家的公車遠去，只好選擇外宿，讀大學時想家就偷哭好多次，這次返台後也把握時間跟荳荳視訊聯繫，關心女兒就學情形。

把女兒送到地球另一端讀書，陶晶瑩事前細心向女兒分析過優缺點，國外讀書會很孤獨，沒有父母照顧、煮飯，還要自己洗衣服，荳荳信誓旦旦說「我可以」，如今住在國際生宿舍，很多生活瑣事都得自己來。

很多粉絲詢問，台灣教育這麼差嗎？非得送小孩出國，陶晶瑩耐心回答，出國留學是孩子自己的選擇，她的能力、興趣明確，經過審慎評估想出國，未來要不要送兒子李小龍出國，須看他想法與學習態度再說，「我的評估不是單純送國外就好，是參考過她從小到大的學習態度，荳荳從小就讀雙語國際學校，她讓我很驚訝的是，我們找學校看了2年，發現女兒和國外老師對談時，英文能力很強，小孩子的成長可能超出爸媽想像」。

陶晶瑩相信因材施教，教育主要針對小孩需求，荳荳喜歡運動和才藝、學業並重的校園氛圍，帶女兒去過很多間學校，感受校園氣氛，她認為台灣教育環境不差，只是很難運動、學業並重，多數光練球犧牲課業，或者光運動不顧成績，「美國申請大學不是只看成績，也重視團隊精神、服務態度和才藝的發展性，人生不可能只有讀書，和刷題目解答」，像荳荳屬於興趣多元的小孩，選社團不只運動、音樂，連電玩都很有興趣，適合多元學習的氣氛。

她認為，孩子會找到自己想走的路，但父母還是要引導、教育，讓她知道該怎麼選擇。

返台前陶晶瑩陪女兒吃飯，為她補給生活用品，荳荳第一次和媽媽說「我愛你」，讓她心情很矛盾，既開心女兒長大了，卻也很害怕她未來有一天「會獨立到不想回台灣」。

「陪妳到這裡，我們總是要放手的」，母女相處時光不會被遺忘，反而是思念時的力量，苦於疫情隔離，陶晶瑩開直播分享送女兒留學心情，獲得許多媽媽們的安慰，家長留言陳述和子女告別的經驗，未必是出國，也許僅相隔幾個縣市，都已忍不住分離之苦噴淚，但他們明瞭，目送子女的背影離開，是人生必經過程，或許就像李宗盛所唱的歌詞，走吧走吧，人總要學著自己長大，也曾傷心落淚，也曾黯然心碎，「這些都是愛的代價」。