演藝圈人人自危！女星曝趙薇連「天后」也聯繫不到　黃曉明急刪合照

大陸女星趙薇因被挖出曾穿過日本軍旗的舊照，被大陸列為「劣跡藝人」，除了影音作品被下架之外，微博超話也被關閉，而女星袁立昨（27）日就在論壇爆料此事讓圈內人相當傻眼，目前趙薇已經失去聯繫，許多人也緊急刪除她的微博做切割。

趙薇被封殺後，常以暱稱在論壇發文的袁立，透露圈內人都不知道發生什麼事，有人試圖用微信等通訊軟體聯繫趙薇，卻發現她的微信帳號已經不存在，疑似遭到封鎖，完全沒人能找到趙薇，袁立更表示連「天后」也只知道趙薇出事，但不了解其背後相關內幕，而外界猜測袁立口中的「天后」，就是曾陪趙薇度過難關的閨密王菲。

袁立表示，認識趙薇的人都急忙撇清關係、刪除她的微博，包括過去是同班同學的黃曉明、曾非常欣賞趙薇的楊紫等，都在事發後緊急切割。

袁立曾演過《漢宮飛燕》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》等多部電視劇，還曾以電影《絕對情感》獲得第20屆大眾電影百花獎最佳女配角獎，精湛的演技備受看好，在大陸娛樂圈也有一定的地位，不過去年3月她的微博無預警遭到永久禁言，她才會以「上帝是我父親」的暱稱在論壇發文，爆料娛樂圈的各種內幕。

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