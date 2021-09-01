單身10年遺忘親密感！謝盈萱不強求婚姻　寧省凍卵費用買房

41歲金馬影后謝盈萱以《俗女養成記》的「陳嘉玲」一角，探討六年級大齡女子的人生課題，第二季開播仍引起極大迴響，謝盈萱接受《NOWnews今日新聞》專訪時坦言，35歲時她認真考慮過凍卵，但是價格昂貴，打消她的念頭，現在的目標放在存到人生第一桶金，當作買房本，單身生活過了10年，謝盈萱自嘲忘了親密的感覺，曾和藍葦華拍親密戲拍到卡關，現階段雖然會憧憬戀愛滋味，但對感情保持隨緣態度，婚姻並不是她的第一選擇，「有些事不一定強求，老天讓『他』出現，我也不會拒絕。」

謝盈萱因為工作需要大量接觸人，回到家便不愛說話，喜歡把腦袋關機，自己追劇、看YouTube，轉眼就耗1個小時，一個人過慣了，「我慢慢習慣自己看電影、看病，家裡燈泡壞了自己動手，前一陣子疫情期才發現，自己在房子待這麼久，悶出一些病來。」有時候想過，身邊有個幫手還不錯，但是感情這碼事也無法強求。問她10年來打槍多少追求者？謝盈萱想想：「有遇過約妳出來，想認識妳這個人的狀況，但沒遇過對方跟我說一句『我要追妳』，我好像真的沒有所謂的追求者。」

婚姻並不在謝盈萱的人生選項，她認為：「人到一個年紀後不完全追求粉紅泡泡，聖誕節、情人節怎麼過，這些都不是40歲人要考量的，能不能一起生活、有沒有共同認知才是課題。」經歷3段感情的她，沒有被求婚的經驗，現在也覺得：「到了這個年紀，適不適合一定會知道，不需要求婚這個儀式。」對她來說，婚姻就像買房買車，需要再買，「重點還是兩人對未來有沒有共識，要不要簽那張紙，也是兩個人的決定啊。」

與「陳嘉玲」一樣，謝盈萱現在面臨到盜汗、生理期縮短的現象，要不要生小孩成了一大課題，「35歲感覺到體力往下走的關鍵時刻，有認真想過凍卵，凍卵畢竟不是便宜的事情，小孩子後續也有太多責任要負擔，現在還是裝死，覺得反正生理期有來，還是工作優先、存錢重要。」有可能這輩子不婚不生嗎？謝盈萱否認：「好多人誤會我是不婚主義，我倒沒有，這個世代的女生得知道自己的人生要什麼，別人說妳幾歲不是重點，如果為了爸媽的期待，草草解決當下的焦慮，後面會面對更多問題。」

擁有一對開明父母的謝盈萱，聽過大學同學說要念戲劇系，得先經過家庭戰爭，不過父母非常支持她走表演路，放手讓她重考進北藝大，謝盈萱剖析自己和爸媽的相處模式，從年輕時叛逆「為反而反」，到進入職場為事業忙碌，親子進入冷淡期，爸媽多半從報導關注她的消息，有時候媒體下標稍重，媽媽馬上關心「生病了嗎」、「沒錢了嗎」，以前謝盈萱已讀不回，現在感受到父母的身體變化，「疫情過後，會想改變自己的態度去關心爸媽，有時間盡量跟他們相處，這一年我告訴自己要多回應。」

最常被父母叨念什麼？謝盈萱說：「什麼都可以念。」爸媽最愛傳農場文來，今天傳保肝百科、明天傳養肺大全，謝盈萱怕爸媽錯誤資訊照單全收，也硬氣回「不要相信」，兩方立場相反，卻都是為了對方好，謝盈萱反省自己的回應有時候不盡人情，「其實可以好好跟他們講，告訴他們去哪裡找資訊。」話鋒一轉，謝盈萱還是要為所有父母眼中長不大的孩子發聲：「我要告訴爸媽，要把小孩當一個獨立個體，如果她已經30、40歲，要相信她的人生可以自己負責，大家要放手好嗎？」

一齣戲要談40歲女生的故事，不是那麼好拍，謝盈萱說：「幸運的是2年前嚴藝文願意找我，剛好在踩進這個年紀時遇到『陳嘉玲』，給我很大幫助。」謝盈萱以前生活隨性，劇場收入穩定，扣掉生活基本開銷，還有少少的錢可以當出國基金，她規定自己1年出國1次，看看國外劇場在做什麼，「我覺得窮遊是很適合轉移生活注意力的方式，嘗試學著搭地鐵、巴士，找咖啡廳、劇院，會讓自己專注在生存、活下來不要迷路的基本需求，會有奇特的孤獨感，但也很自由。」

但是現在她想知道戶頭裡有「第一桶金」是什麼感覺，她說：「我家最近對面在施工，那個房子貴到你想都不用想，可是施工的聲音非常吵，我每天告訴自己，『沒關係，他在蓋我的房子，我相信我買得起。』用幻想的方式告訴自己做得到，我努力攢著人生第一桶金，很多人20幾歲就有，但是我人生的步調比較慢，這是我最近的目標。」劇中陳嘉玲用半生積蓄，買下媽媽口中的「鬼屋」，謝盈萱也幻想過自己的家，「我在意2個地方，廁所不乾淨我沒辦法大便，馬桶、浴缸必須是淺色系；另一個空間是廚房，要有明火的瓦斯爐。」不過想到台北房價，她嘆：「現在要在台北買房，真的不是容易的事。」

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