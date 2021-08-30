《刻在》掀抄襲風波？音樂人為盧廣仲緩頰　文化部：須著作權人提異議

盧廣仲演唱的同名電影主題曲《刻在我心底的名字》，去年奪下金馬獎最佳原創電影歌曲，日前再獲頒金曲獎年度歌曲獎，不料，吳宗憲指該曲疑似抄襲西洋老歌《Reality》，還被挖出前奏幾乎與鋼琴曲《自由が丘》一模一樣，又被PTT鄉民再度質疑《刻在》與另一首詩歌雷同，引起熱烈討論，對此，資深音樂人許常德為盧廣仲緩頰。

鄉民在PTT八卦板貼出2015年上傳的詩歌《主は我らの太陽》，指和《刻在我心底的名字》極度類似，不少網友聽了附和，「超像…」、「抄襲你的抄襲」、「致敬你的致敬」、「曲子還有幾個音階，但編曲…天啊」、「就是拚裝車」、「到處抄難怪大家都惦惦」、「再下去該不會還有另一首吧」、「血流成河」，不過也有人覺得不太像，「這首還好吧」！

針對抄襲指控，《刻在》的馬來西亞共同作曲人許媛婷、謝佳旺、陳文華透過律師發表聲明反駁，稱各界就《刻在我心底的名字》歌曲之指教均以尊重，但這首歌「為作者許媛婷、謝佳旺、陳文華所原創，絕非抄襲」。

而文化部也表示，依《著作權法》規定，是否抄襲應由著作權人提出，經智慧財產及商業法院嚴謹的專業判斷，文化部影視局再依據判斷結果進行後續處置。

金馬執委會說，《刻在》專為電影而創作，而非使用發表過的歌曲，符合規定，不過若法律判定此曲有版權爭議，本會有權宣告資格不符，取消入圍、得獎資格，但目前尚無此認定，故無取消得獎資格之事。

至於盧廣仲所屬的添翼創越工作室則回應：「經過比對，歌曲有一定的差異。我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法，謝謝。」對於疑似抄襲風波，資深音樂人許常德誇讚盧廣仲的回應很棒，「這件事會往怎樣的方向流去，是說話的人在決定，最糟的是往抄不抄襲一直各說各話，最好的就是出現標準拉高到能體諒反省的智慧之語」。（編輯：楊穎軒）

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