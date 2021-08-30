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《刻在》掀抄襲風波？音樂人為盧廣仲緩頰　文化部：須著作權人提異議

文 : NOWnews今日新聞

盧廣仲演唱的同名電影主題曲《刻在我心底的名字》，去年奪下金馬獎最佳原創電影歌曲，日前再獲頒金曲獎年度歌曲獎，不料，吳宗憲指該曲疑似抄襲西洋老歌《Reality》，還被挖出前奏幾乎與鋼琴曲《自由が丘》一模一樣，又被PTT鄉民再度質疑《刻在》與另一首詩歌雷同，引起熱烈討論，對此，資深音樂人許常德為盧廣仲緩頰。

▲▼吳宗憲質疑歌曲《刻在我心底的名字》（下圖）抄襲西洋老歌《Reality》。（圖／記者林柏年攝、添翼創越工作室）

▲《刻在我心底的名字》深陷抄襲疑雲。（圖／添翼創越工作室）

鄉民在PTT八卦板貼出2015年上傳的詩歌《主は我らの太陽》，指和《刻在我心底的名字》極度類似，不少網友聽了附和，「超像…」、「抄襲你的抄襲」、「致敬你的致敬」、「曲子還有幾個音階，但編曲…天啊」、「就是拚裝車」、「到處抄難怪大家都惦惦」、「再下去該不會還有另一首吧」、「血流成河」，不過也有人覺得不太像，「這首還好吧」！

針對抄襲指控，《刻在》的馬來西亞共同作曲人許媛婷、謝佳旺、陳文華透過律師發表聲明反駁，稱各界就《刻在我心底的名字》歌曲之指教均以尊重，但這首歌「為作者許媛婷、謝佳旺、陳文華所原創，絕非抄襲」。

▲多數網友認為兩曲旋律某些地方雷同。（圖／翻攝PTT）

而文化部也表示，依《著作權法》規定，是否抄襲應由著作權人提出，經智慧財產及商業法院嚴謹的專業判斷，文化部影視局再依據判斷結果進行後續處置。

金馬執委會說，《刻在》專為電影而創作，而非使用發表過的歌曲，符合規定，不過若法律判定此曲有版權爭議，本會有權宣告資格不符，取消入圍、得獎資格，但目前尚無此認定，故無取消得獎資格之事。

至於盧廣仲所屬的添翼創越工作室則回應：「經過比對，歌曲有一定的差異。我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法，謝謝。」對於疑似抄襲風波，資深音樂人許常德誇讚盧廣仲的回應很棒，「這件事會往怎樣的方向流去，是說話的人在決定，最糟的是往抄不抄襲一直各說各話，最好的就是出現標準拉高到能體諒反省的智慧之語」。（編輯：楊穎軒）

▲華納音樂聲明全文。（圖／Warner Chappell Music Asia Pacific臉書）

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Tags : 刻在我心底的名字前奏吳宗憲抄襲盧廣仲緩頰西洋老歌許常德金曲獎雷同音樂人

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