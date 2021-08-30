《刻在》作曲人發聲沒抄襲！以父母姿態懇求：請大家溫柔對待它

今年金曲獎最佳年度歌曲《刻在我心底的名字》，除了被吳宗憲質疑抄襲西洋老歌《Reality》之外，也被網友翻出該曲與大陸鋼琴曲《自由が丘》、日本作曲家2015年發表的詩歌《主は我らの太陽》幾乎一樣。事件持續延燒，華納音樂昨（29）日出面否認抄襲之外，今天身為該曲作曲人之一的謝佳旺，也透過臉書澄清。

《刻在我心底的名字》由作曲人許媛婷、謝佳旺、陳文華共同創作，其中謝佳旺今天在臉書上發出長文吐露實情，他表示原本以為沒有什麼好澄清的，不過抄襲這2個字，像把利刃直接刺進他的心臟：「把我過往所有的努力統統都推翻了，甚至害怕會造成以後寫歌時的陰影。」

謝佳旺表示是透過吳宗憲的訪問才去聽《Reality》，也點出其中相似之處：「『曾頑固跟世界對峙』這句旋律相似，整首歌的表達氛圍完全不同，但這還被說成抄襲我真的很難過。」另外《自由が丘》的部分，謝佳旺透露也是許媛婷傳給他時，才第一次聽：「自己真的突然嚇到了，前2句旋律的落點都那麼準。」

謝佳旺表示《刻在我心底的名字》最初的demo是在2019年的3月尾聲完成，不過《自由が丘》在YouTube的發布時間是2020年12月29日，但2019年的3月11日就已經在大陸的平台上發表。謝佳旺也澄清習慣用Apple Music聽音樂，平時不會訂閱其他串流平台，坦言自己不可能會不經意地聽到《自由が丘》，且持續留在耳裡，最後不忘強調《刻在我心底的名字》帶給3位創作人許多甜酸苦辣，是原創而非抄襲：「這是一首很溫柔的歌，請大家溫柔地對待它好嗎？這是我們3位以父母親的姿態來請求大家。」

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