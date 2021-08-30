KID七夕揪辣妹女友泡湯！奢華享受全程放閃　大啖和牛火鍋超寵溺

藝人KID（林柏昇）幽默、搞笑又大方的個性深受觀眾喜愛，而37歲的他感情世界也備受關注，昨（29）日他在野人七號部落YouTube曝光七夕特輯，難得同框辣妹女友「東區妹仔」，除了獻上情人節大禮之外，奢華的享受和滿滿幸福的畫面也令人十分羨慕。

這次是KID與女友的第一個七夕，只見他貼心地開車親自接送女友下班，南下台中開啟情人節之旅，KID笑說自己除了花不少錢之外，也特地精心準備一番，就是為了討女友歡心。小倆口抵達飯店後，愜意地大啖和牛火鍋和享受泡湯設施，回房間後則是躺在床上聊天、玩心理測驗，奢華的行程和2人親暱的互動，可以看得出來KID十分寵溺女友。

值得注意的是，雖然KID女友的臉蛋被狗狗圖案遮住，不過仍能看得出她火辣的身材，只見她身穿黑白印花的短洋裝入鏡，坐在室外躺椅上曬太陽，白皙美腿一覽無遺，搭上一件白色罩衫襯托出氣質，惹火的畫面意外引發討論。KID透過七夕特輯曝光與女友私下的互動後，獲得不少粉絲關注，大讚他們的好感情：「閃好閃滿的一集，但被閃得很開心」、「看完覺得好放鬆，也能感覺到情人節甜蜜的氣氛」。

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