《俗女2》陳竹昇暖爸出軌！自肥找許芳宜扮初戀　私傳彈吉他影片討歡心

舞蹈家許芳宜在《俗女養成記2》客串演出陳竹昇初戀學妹，陳竹昇形容許芳宜：「像一個小女生、她的眼神有一個能量很純真、很專注。」看到劇本腦中就浮現許芳宜這個人選，親自邀請對方參演，卻被謝盈萱虧「自肥」。導演陳長綸爆料，許芳宜一來劇組就篡位陳竹昇人氣王的地位，「她的能量會感染大家，平常大家工作時速是80，竹昇來是120，芳宜出現時速大概有180，劇組就High了。」

謝盈萱本身非常期待許芳宜加入，自告奮勇要陪嚴藝文、陳長綸、陳竹昇去說服許芳宜，第一次見面在咖啡廳聊完天，謝盈萱結帳時偷偷問了陳長綸：「芳宜老師是不是你們會喜歡的類型？」陳長綸說對，她默默吐槽：「陳竹昇自肥。」前後三次見面許芳宜才被說服，嚴藝文透露許芳宜來劇組前一天，她緊張到失眠，沒有辦法睡覺，怕把心目中的「維納斯」拍壞了，沒想到許芳宜進劇組一表演，立刻征服鏡頭，所有演員都變粉絲，現場她教大家跳舞，于子育本來只敢在旁邊看，看一看就被許芳宜拉進去一起轉圈圈跳舞。

陳竹昇透露，為了幫助許芳宜入戲，私下會傳LINE以及自彈自唱民歌的吉他影片給許芳宜，為劇本沒寫到的初戀情誼填充骨肉，精通吉他的陳竹昇私底下還會彈月琴，和拉二胡的老婆一起合奏，夫妻相當有情趣。陳長綸加碼預告，許芳宜的角色會有比較負面的地方，《俗女2》後面有場濃厚的感情戲，一顆許芳宜走向陳竹昇的鏡頭，她獨自練習了8次，表演中帶有一種電影質感，他還忍不住拿出手機，拍下許芳宜的身影，被嚴藝文抓包。

剛播完的第六集，嘉玲爸說要去社區大學上課，還彈吉他唱情歌給嘉玲媽聽，沒想到嘉玲媽意外從里長口中得知，因為颱風來臨關係，學校早已停課，氣沖沖跑到社區大學一探究竟，居然看到嘉玲爸與舞蹈老師許芳宜緊緊相擁，發現老公疑似出軌，非常傷心。

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