Twins出道20年沒吵過架！阿Sa感謝阿嬌：被全世界放棄時，她還在

能有20年交情的姊妹淘，或許可以稱為真閨蜜。台灣的國民女團S.H.E下個月迎來出道20週年紀念，由香港女星阿Sa（蔡卓妍）與阿嬌（鍾欣潼）組成的團體Twins，同樣也闖蕩娛樂圈20年了，歷經陳冠希豔照門事件、阿Sa隱婚，阿嬌離婚等波折，姊妹倆感情依舊，甚至沒有吵過架，走過柳暗花明又一村，最近她們一起亮相綜藝節目《這就是潮流》，坦言彼此是不可取代的存在，阿Sa說：「有些事情發生之後，妳以為全世界都要放棄妳的時候，她還在妳旁邊，我覺得是最感動的。」

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回憶初次見面情景，剛簽約進入經紀公司「英皇」，不到20歲年紀，就要跟一堆陌生人一起訓練唱歌、跳舞，阿Sa是阿嬌當時認識的第一個人，沒想到對方主動問候一句「妳好」，會換來一輩子友情。她們每天都黏在一起，上課、訓練唱歌、跳舞，同樣青春俏麗的臉龐，看起來宛如姊妹，讓很多人分不清，公司順勢將她們組成一個團體，團名取作「Twins」，真的名符其實像是雙胞胎。

出身單親家庭的阿嬌，因為媽媽在外地賺錢，從小就交給親人照顧，輪流住在親戚家裡，光是幼稚園就讀了7所，過著漂泊的生活，讓她不夠自信，很沒有安全感，和母親關係亦不親近。

入行之後，內向話少的阿嬌，遇見開朗活潑的阿Sa，一動一靜個性剛好互補。阿嬌說，剛發片時年紀小，媽媽比她還緊張，讓她壓力很大，「阿Sa從小到大就愛表演，也有一個幸福家庭，她可以很開心去跟別人開玩笑，我從小到大，沒有很願意跟別人溝通，也沒有一個固定的學校、一幫固定的朋友，很少表達講述自己的事情，站在台上很容易緊張，怕唱錯，還會邊唱邊想歌詞，有一段時間，過得挺難的」。

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20歲剛成年時，面對未來很茫然，不知道想要什麼，阿Sa花了3年時間，慢慢打破阿嬌心裡的那道牆，2002年，第一次站上香港紅磡體育館演唱時，要背好多歌詞，她們不斷為彼此加油打氣，但一看到滿場的螢光棒紅海，還是忍不住相擁而泣。

阿嬌認為，以組合出道最重要的是團結，隊友就跟另一半一樣，不可以吵架，「我們沒有吵過架，會冷戰，也不會太久，因為吵的話就沒有辦法繼續了，心裡面會有一條刺，我們是堅決不吵架的，我跟她就好像親人，是互補的，她很主動，我慢熱，她很多意見時我就聽她的，我比較偏向服從，所以我覺得她挺好的」。

原生家庭裡的不安全感，有了好姊妹相伴，阿嬌變得開朗，以前很內向，不愛笑，很喜歡黑色的一個人，認識阿Sa之後慢慢變了。她還透露，阿Sa有一個習慣，就是會咬手指，每次發現她這個小動作，就會去糾正，開玩笑打她，讓好友戒掉壞習慣，被對方形容是「很兇猛的女人」。

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演出電影《下一站天后》後，她們迅速走紅，攜手開演唱會，分頭去拍戲，好幾年拿了無數樂壇的最佳組合獎，第一次跟公司請假，一起帶助理私下來台灣玩。阿Sa在節目上爆料，有一次去日本學跳舞，兩人竟因為購物花光身上所有的錢，連去機場的車費都沒有，非常瘋狂。

美好的日子因為陳冠希豔照門事件，埋下一個地雷，在2008年被引爆，不堪照片在網路流傳，阿嬌被暫時隔絕出面的機會，沉澱自己，所有工作都由好姊妹一人承擔，在英皇的計畫下，阿Sa也獨自發行過一張單曲，迴響不錯，很多人勸她不如單飛，畢竟娛樂圈不等人，減少曝光，就很容易被取代。

但阿Sa很堅持想要等阿嬌回來，她說，「為什麼大家會覺得，一個人好那就不用兩人了，為什麼不能想你一個人好，兩個人會更好，不是應該這樣嗎？我覺得Twins就是我一個成就，我不會放棄。」

整整一年多時間，阿Sa才等到好友復出，整理收拾好心情，阿嬌慢慢走出陰影，願意告訴外界她遭遇的不安。

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對Twins來說，組團就是綁住兩個人的人生，阿Sa認為兩個人走在一起是緣分，「那時候我入行的時候，也是一個小女生，我什麼都不懂，上台會害怕，樣子也沒有很漂亮，很幸運有她，可以跟我一起工作，大家一起分享，我覺得她也幫了我很多」。

最珍貴的是彼此懷抱同理心，沒有抱怨，阿嬌復出後，坦言消失在公眾前的時間，幾乎採訪都讓阿Sa一個人去，聊的卻都是豔照門話題，「明明事情發生在我身上，不關她的事情，對她很不公平，在我休息那段時間，她真的很辛苦，本來兩人一起分工合作，她加倍的累，我很心痛。很感謝她沒有放棄。」

為了媽媽和妹妹，阿嬌沒有退縮，隱姓埋名或轉換人生跑道，選擇重新出發，走自己的路，勇敢復出接受眾人評論，面臨一個很大的事業打擊，她感激公司跟朋友、粉絲沒有放棄自己，「阿Sa說想等我一起發片，我說妳自己去做吧，她說會等我，我想過很多，我對她也要負一個責任！」

成長就是不斷經歷挫折，變得堅強，更積極面對生活與人生。阿嬌曾自曝年輕時被閨蜜搶走男友，對方竟一副無所謂的模樣，讓她覺得不可思議，去年感情上又經歷了婚姻跌宕，選擇快刀斬亂麻離婚，她希望藉由拍戲找回一點自信，對外界的誤解寧願忍耐就過了，不想每次都去解釋，希望積極正向面對人生，讓大家看到她正能量的那一面。曾經為備孕發胖的身材，阿Sa也為好友緩頰，是內分泌荷爾蒙問題，希望外界對女性多點寬容。

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雖然一起組團，Twins外表很像，卻不愛比較，也不會刻意模仿彼此，阿Sa認為本來就是不同的人，喜歡的東西不一樣，習慣不一樣，但是我們相處時可以互相遷就對方，不需要很刻意去討好，也不需要刻意去耍什麼心機，就是很隨意，用彼此很舒服的方式相處，「無論什麼時候，她都會陪著你，不會走，不會離開妳的一個人，就讓彼此很有安全感」。

S.H.E因為合約到期因素，無法合體演出，Twins則計畫籌備20年紀念演唱會，希望透過新造型、歌曲，未來繼續一起發片、開演唱會。為了合體演出，彼此得放下各自的工作，阿嬌感激地說，以前很怕跟別人有交流，認識阿Sa後改變了很多，最開心、最感恩的事就是認識她，「她做的每件事情，我都很感動」。

或許真有緣分注定，讓Twins遇見了「世界上的另一個我」，有了一個風雨相伴的閨蜜，阿Sa說很奇妙，本來是陌生人，不知道為何就走在一起，還過了這麼多年，希望下一個20年，不，是下下20年裡，都還是一輩子的好朋友。