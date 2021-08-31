男神李國毅發威！客串《俗女2》飆高收視　和小嘉玲私密對話曝光

《俗女養成記2》第四集收視4.13創新高，而收視最高點4.56落在李國毅為賺錢假冒家教老師，和朋友坦白欺騙了陳嘉玲一家人，為了討好嘉玲阿嬤（楊麗音 飾），才故意瞎掰說出：「這不是妳的錯。」整段話剛好被一旁的嘉玲阿嬤聽到，把假老師趕出陳家，在告別陳嘉玲之前，家教老師在她耳邊呢喃一句話，李國毅在映後直播也解答，他到底說了什麼。

戲中楊麗音聽到李國毅的謊言，娓娓道出第一個兒子溺水早夭的傷痛，她摸摸李國毅的頭，搬出「頭家媽」霸氣下通牒：「我一個兒子已經沒了，你要是敢傷害我們家任何一個人，我不會放過你。」李國毅說摸頭、在麵攤請客的即興表演，都是楊麗音自己加的，本來劇本沒寫要哭，李國毅就自然而然流出眼淚：「我有一個拭淚的動作，是我自己也嚇到，我怎麼哭了？這完全是麗音姐給我的能量。」

而被拆穿招搖撞騙的家教老師，在離開陳家前低頭在陳嘉玲耳邊說出一句話，其實劇本沒有寫要說什麼，李國毅表示他在演員吳以涵耳邊說：「妳要加油，很棒喔，我很看好妳，未來一定要再合作。」李國毅在映後直播也藏不住對吳以涵的喜愛，大讚她「好可愛、好厲害啊」。

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