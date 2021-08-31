瞿友寧：我心坦蕩！發千字文駁斥《刻在》劇本抄襲　原作「一個字都沒用上」

盧廣仲演唱的《刻在我心底的名字》因奪金曲獎年度歌曲，遭吳宗憲指歌曲有抄襲嫌疑，PTT網友加碼爆料，電影《刻在你心底的名字》的監製瞿友寧是抄襲慣犯，踢出原編劇後自己掛名編劇一職，瞿友寧30日在臉書發出聲明，否認抄襲污名，「真相不容變更，事實擺在眼前。」

瞿友寧2800字聲明中指出，2016年《刻在你心底的名字》導演柳廣輝和編劇鄭心媚合作《在天堂的路上》，講述60年代一個原住民小孩在教會喜歡上另一個男孩，瞿友寧建議柳廣輝寫出自己高中的愛情故事，並請鄭心媚、吳洛纓加入編劇，雖然後來沒有採用鄭、吳的劇本，但仍支付鄭心媚15萬元，將鄭、吳兩人掛名《刻在你心底的名字》編劇顧問。

瞿友寧公布鄭心媚簽署的著作財產權讓與契約，強調：「我最恨的就是抄襲。」並表示鄭心媚的劇本「一個字都沒用上」。瞿友寧說：「我心坦蕩，何來抄襲慣犯之說？」

編劇鄭心媚則在臉書發文，提到當時只希望《刻在你心底的名字》（原名《在天堂的路上》）能被拍攝出來，「不管怎麼樣都可以，都希望作品被拍出來，只要能被拍出來就好了。」最終她從瞿友寧那裡收到編劇費用10萬元，鄭心媚心酸表示：「不論原因為何，當初授權也簽了。只是辛苦花了半年寫的劇本，到最後卻只是個編劇『顧問』，其實是滿傷心的。」

鄭心媚認為她應該站出來，幫編劇圈說說話，「這個圈子有著不太健康的大老文化，對新進的創作者有很多的不公平對待，以至於許多有才華的人，撐不下去離開了。」鄭心媚希望以她的例子為借鏡，讓前輩對新進創作者多點尊重。

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