睽違2個月露臉！林志玲瘦得好骨感 網友心疼：像變另一個人

46歲林志玲雖然遠嫁日本東京，仍積極為家鄉公益盡一份力，近日與北市府教育局推出線上情緒管理課程，由她親自監製、引言，日前釋出2分多鐘宣傳影片，不少網友訝異女神瘦到變了一個人，引起熱議。

林志玲的Instagram自從6月14日後就沒有更新，為介紹基金會與北市府合作的情緒管理課程，昨（30日）晚上傳引言短片，林志玲挽起長髮，穿透視蕾絲裝，用吳儂軟語般的音調，詳細說明內容，過程中還搭配手勢。

影片一上架，觀看數立刻破萬，網友紛紛留言：「說話真好聽」、「好像主播」、「聲音真的太好聽了」、「姊姊的聲音如此療癒」、「人美心更美」，還有大陸網友羨慕地說：「台灣學生們能有志玲姊姊真是很大的福報」！

此外，還有更多網友注意到林志玲的外貌變化，發現她似乎瘦了一圈，「志玲姊姊夏天熱比較沒食欲齁，瘦了耶」、「怎麼變了一個人」、「志玲姐姐，不要太瘦喔」、「太瘦了，不太像記憶中的林志玲」、「多多吃飯」，有人則讚嘆她又逆齡，「更清純甜美」！（編輯：楊穎軒）

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