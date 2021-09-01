日本女神染疫！綾瀨遙確診新冠肺炎急送醫　連續高燒肺部驚現白點

日本女神綾瀨遙8月下旬確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），所屬公司透露，她持續發燒送醫檢查，肺部照出白點，PCR呈陽性反應，目前接受治療中。

根據綾瀨遙公司聲明，綾瀨遙20日晚間出現低燒，當下做抗原快篩為陰性，以防萬一她隔日前往東京一家診所進行PCR檢測，當時結果也是陰性，但綾瀨遙仍持續發燒，再做篩檢依舊是陰性反應。

綾瀨遙呼吸困難，26日再回醫院做篩檢，此時肺部照出白點，PCR檢測也呈陽性反應，她目前正在東京某處醫院接受治療中，據悉她病情不輕。綾瀨遙公司也呼籲曾與綾瀨遙接觸過的人，儘速接受檢查，同時向外界帶來麻煩致歉。

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