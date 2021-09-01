周杰倫不甩抄襲指控！新歌前奏酷似韓團　罕見化身音樂老師教樂理

近來受到金曲獎肯定的歌曲《刻在我心底的名字》陷入抄襲疑雲，儘管作曲人出面否認，事件仍持續延燒，而創作天王周杰倫也意外衰捲此風波，他上周透過IG曝光新歌前奏時，短短24秒的旋律，就被網友質疑與韓團INFINITE10年前釋出的歌曲《Julia》的前奏有些雷同，對此，周杰倫經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。

許久未推出新專輯的周杰倫，上周應粉絲要求搶先釋出新歌前奏，對於被網友質疑抄襲，他透過經紀人透露其實自己有看到IG上的留言，只是懶得理會，並開玩笑說：「媒體剛好給他一個上課的空間。」周杰倫化身周老師，開始教導樂理：「這首歌和弦進行的方式早在《晴天》、《七里香》、《她的睫毛》就用過了，和弦進行方式是一樣的。」表示若編曲的樂器一樣，聽起來就會差不多。

周杰倫強調流行音樂的和弦進行方式，基本上都不會差太多：「主歌就會是那幾種，副歌也就是那幾種，如何在現今大家都覺得差不多的和弦進行方式中，創造出新的旋律才是重點，6m-4-1-5這4個循環的和弦方式，很早就在用了啦，要不要我列出一堆給大家看看？」表示自己在創作方面，還算是「走在很前面」。

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