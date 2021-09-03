育兒有歧見？神隊友無心回話「那你負責賺錢」　讓林可彤感到受傷

有人說，男人是視覺動物，女人是聽覺動物，所以戀人談情說愛時，男性容易被異性的視覺效果誘惑，女生喜歡被哄，沉醉於好聽的讚美與鼓勵。但不論是青春年華的漂亮女孩，還是能邊餵小孩邊做家務的全能型媽媽，多說點甜言蜜語，往往是能討好她們的不二法門，愛聽好聽的話，本就是人的天性嘛。

一對男女的身分從情侶變成夫妻、父母後，肩上責任加重，壓力增加。昔日100分的男友，未必是個完美爸爸，也許工作有條理，卻對照顧小孩很苦惱，如果夫妻育兒方式不同調，就容易產生摩擦，再好的另一半，還是有不順眼的地方，就連名模林可彤也忍不住嬌嗔「老公他明明人挺好的，為什麼我有時候就是會覺得他超級討厭呢！」

5月生下第二胎Aston的林可彤，展開育兒一打二人生，在臉書透露打掃阿姨無法前來家裡幫忙，她只好充當家政婦，每天掃地、洗衣、做飯，所有家事一手包，還要照顧小孩陪玩遊戲，忍不住大嘆「家庭主婦是鐵打的身體嗎」？

所幸平常工作忙碌的老公，是個很棒的神隊友，會協助照顧小孩，還燒得一手好菜，但夫妻育兒方面難免有小摩擦，林可彤在臉書透露，老公跟大兒子Adam一起吃飯時，很愛把食物剪得很碎，她會叮嚀對方「Adam已經長大了，食物不要再剪碎了」，老公卻回她：「不要管我」，她一時火大說：「好啊！那以後小孩都給你顧好了！」老公卻回應：「那你去負責賺錢啊！」讓她一時語塞。

「難道這才是婚姻的真相！」林可彤說，每次遇到相處挫折時，都會跟結婚超過十年的同學聊天，抱怨「我不知道老公是人機車，還是中文表達有問題，說話老是讓我覺得他太傷人」，朋友則會勸她「起碼他肯餵孩子！人家肯做你幹嘛這麼囉嗦」。

幸福似乎是「比較」出來的？朋友拿「喪偶式婚姻」教育她，多數人的老公如同隱形，不交代事情他們就置身事外，直到老婆生氣覺得他不幫忙，才肯稍微幫忙做點事！因此相較之下，有參與育兒家務的父親，就算講話讓人生氣，還是比喪偶式的爸爸好，夫妻要互相忍耐下去，讓她聽了哭笑不得。

其實，每對父母都有自己的教育方式，有人小心翼翼保護，深怕孩子受半點傷，飲食細節處處講究，深怕哪個步驟沒做好，影響未來成長發育；有人則採放養方式，讓孩子自行摸索世界，網路上還瘋傳「千萬別讓爸爸單獨帶小孩」的一系列爆笑照片。其實育兒方式沒有絕對好壞，必要的是深入溝通，有些父母喜歡一人扮黑臉、一人演白臉，在嚴厲與放任間保留緩衝空間，有的像趙樹海、趙又廷的嚴謹式家庭教育，父母倆協調好說法，都站同一陣線，孩子才有標準的行為規範。

許多熱心網友提供林可彤育兒建議，我大致歸納如下：

一、不要在孩子面前批評另一半的教育方式：當父母都是斜槓爸媽、兼職主婦（或主夫），手上各有工作時，難免心有餘而力不足，心急時口不擇言，容易傷害到另一半，也會給孩子負面觀感，誤以為爸媽吵架是自己有錯。建議不如私下找時間，情緒都比較好的時候，再跟對方聊聊，告訴另一半哪些話讓自己聽了受傷，未來嘗試換種方式表達，多鼓勵對方的優點，少點批評與責備。

二、不要比較雙方工作重要性：年收入數百萬的工作與24小時全職家庭主婦（或主夫），都是對等的重要，沒有孰輕孰重，同樣得付出心力，許多父母擔憂保姆不夠細心，不敢把小孩交給外人帶，選擇親自撫育，在權衡利益考量，某一方犧牲了工作權，留在家裡育兒，卻容易陷入「賺錢少的父母被迫待在家裡跟小孩相處」的迷思，引發負面思考，長大後對下一代產生「我當初為了照顧你犧牲一切」的情緒勒索。

三、育兒是雙方責任，沒有誰幫誰的道理。談到照顧小孩時，大家不自覺把它歸為「女性的責任」，很多網友勸誡林可彤時，會說「他幫忙你照顧小孩已經很不錯了」，實際上育兒是雙方責任，父母協力完成，彼此分擔責任，不該有「幫忙」一說。照顧孩子時，父母就是同一陣營，擁有相同目標，不是媽媽一個人的戰場。更何況，未來孩子長大成人，離開父母的管轄範圍，另一半是要陪你走更長遠路途的人。

四、幸福是努力朝更好方向邁進，不是「比上不足比下有餘」：很多媽媽遇到相處不和諧、地位不對等的情況時，心裡感到委屈，就會和他人比較，如果別人境遇一樣辛苦、或比自己糟糕，就會安慰自己「跟她們比起來，我老公還算好的」，許多偽單親、喪偶式婚姻就是因為「比下有餘」，女性因此選擇忍耐，表面忍氣吞聲，內心翻遍白眼，長久下來恐得內傷啊！

與其隱忍不說，不如適時分享宣洩情緒，像林可彤和朋友討論育兒心得，就是一種很健康的表達，不要悶壞自己，染上憂鬱。夫妻共同育兒時，適時鼓勵另一半，多說甜言蜜語，哪個人會討厭呢！

媽媽們不怕辛苦，最怕辛苦沒有人心疼，付出心力累得半死，才發現，最後只感動了自己。