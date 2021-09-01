玉兔穿比基尼驚見蜜大腿！網友瘋傳發福照　立志瘦身狂甩5公斤

藝人玉兔（鄭如吟）從節目《我愛黑澀會》 的「洪詩幫」走紅，擁有亮麗外型、精湛舞技的她，還擅長花式調酒。事實上，熱愛吃美食的玉兔常常下廚給朋友吃，也經營YouTube頻道分享廚藝，不過在不斷試菜的過程中，她體重也隨之飆升，直到穿上比基尼後才驚覺身材走鐘，不過她仍自信曬出發福照，獲得廣大網友好評。

⽟兔私下常常煮飯給圈內好友吃，⼤家對她的⼿藝都讚不絕口，因⽽決定要將⾃⼰的拿⼿好菜和料理祕訣記錄下來，並放到YouTube頻道上與⼤家分享，從⼤家最愛的萬惡宵夜美食，到夏⽇必喝清涼飲品，通通都難不倒⽟兔。

不過在經營頻道短短不到半年的時間，玉兔為了讓觀眾能快速上手，不斷地試吃各種菜色，導致體重開始直線上升，玉兔透露有次心血來潮，想要替⼀件絕美的比基尼洋裝拍美照，未料一看到作品，她才驚覺自己身材不如以往，才決定發憤圖強瘦身，不過玉兔也不吝嗇PO出未修圖的發福照，網友還大讚她非常真誠。玉兔訂了⼀台⼩型跑步機，趁著工作空檔，每天在家邊追劇邊跑半⼩時，再加上良好的飲食控制，⽟兔才成功在1個⽉內，從53公⽄瘦到48公⽄。

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