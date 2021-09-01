李國毅前世情人來了！證實女兒將報到　牽老婆一家四口放風

李國毅5月宣布和大1歲、交往16年的舞者橘子（甘煖琳）結婚，近日周刊拍到李國毅帶老婆橘子、愛犬威廉放風的照片，橘子挺著巨大孕肚，「一家四口」享受悠閒時光，李國毅經紀人向《NOWnews今日新聞》證實夫妻有喜，李國毅將迎接女兒出世。

李國毅透露經紀人證實當爸爸，老婆肚子裡懷的是女兒，「去年登記結婚到現在，一切都按照計畫順利進行中，對於自己的私事還是不希望打擾大家，不過還是很謝謝大家的關心與祝福，在疫情期間一路走來，除了開心自己的家庭即將有新成員報到，更體會要更加珍惜身邊的人，期望所有人都平安健康。」

事實上李國毅8月在父親節前夕，曾在社群網站大曬與愛犬威廉癱在沙發的居家照，留下「一家四口」的符號，當時就透露這是「表達滿意現在生活的表情符號」，洩漏家有新成員的喜悅，橘子5月被爆料已經懷孕5個月以上，不過對於預產期在何時，經紀人低調表示不回應。

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