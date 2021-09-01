家長歡呼日！小禎送愛女上學「微笑裂到太陽穴」　媽媽們響應：等這天好久了

由於前陣子居家防疫，讓許多家庭擁有更多親子時光，今（1）日是久違的開學日，許多父母和孩子都在校門口前上演「十八相送」，不過藝人小禎卻十分期待，透過臉書大喊：「終於開學了！」還形容自己的笑容已經裂到太陽穴，並幽默地配上一張哏圖，引來許多網友共鳴，邀請所有家長一同享受「父母歡慶日」。

小禎與13歲的女兒Emma感情要好，日前還一同到海邊遊玩，面對開學的女兒，她激動地說：「今早彷彿聽到家家戶戶放鞭炮的聲音，終於開學了，早上是微笑裂到太陽穴地，提醒孩子到校要狂噴酒精，戴好口罩，奇怪，腳怎麼一直不自覺輕盈起來？」希望孩子在學校能夠努力學習，與同學和睦相處，並當一個耿直、善良的人。而從小禎曬出的哏圖上可以看到，孩子們揹著書包露出不想開學的表情，一旁的媽媽卻是高興到跳了起來，連鞋子也忘記穿。

小禎的貼文難掩興奮之情，搭配的哏圖也讓網友們不禁會心一笑：「懷疑早上的地震是媽媽們太雀躍造成的」、「看著小孩踏進校門口，爽度瞬間飆高」、「媽媽們等這天等好久，史上最長的暑假」，留言區也能看到許多家長感謝老師：「又要麻煩老師了，老師辛苦了。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載