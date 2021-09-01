兒子滿月了！小蠻真心告白：爸媽不需要你養　母愛心聲惹哭網友

小蠻（王承嫣）、邵翔交往7年、結婚1年，上月迎來獅子座兒子「至尊寶」，這周兒子滿月，小蠻昨（31日）感性寫下母親心聲：「我們不需要你養，因為我跟你爸爸這輩子都會互相扶持及陪伴，我們會擁有我們自己幸福快樂的生活，你去大膽自由的飛，好好的成為你自己。」

小蠻陣痛38小時才生下兒子，夫妻倆對至尊寶寵愛有加，她透露邵翔是為了《西遊記之月光寶盒》的紫霞仙子，才把兒子取名「至尊寶」，讓小蠻吃醋的對兒子說：「我才是紫霞仙子哦，因為我是你上輩子情人。」

小蠻文中也寫下一個媽媽的心聲：「媽媽我會用力抱著你、牽著你、黏著你，直到你自己放開我的手。我不會過度干預你的人生，當你累了倦了外面的世界，如果願意回來，我會張開雙臂成為你的最強後盾。我們不需要你養，因為我跟你爸爸這輩子都會互相扶持及陪伴，我們會擁有我們自己幸福快樂的生活，你去大膽自由的飛，好好的成為你自己，不用擔心我們的所有一切，我愛你，我的兒子至尊寶。」2.6萬網友紛紛動容，留言「偉大的母愛」、「好感人」、「好美的畫面」。

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