綾瀬遙送醫被罵特權！日本最賺錢女星地位動搖　年賺1.6億拚不過鄭爽片酬

東京奧運甫結束，新冠肺炎疫情卻未消停，每日新增數千病例，娛樂圈也是重災區，繼年初甜美女星石原聰美染疫康復後，另一日本女神綾瀨遙也驚傳中鏢，8月20日開始發燒，3次篩檢均為陰性，在家中休養數日，依舊高溫不退，才確診新冠肺炎，肺部已經出現白色陰影，緊急送醫治療，日本年度最賺錢女演員的地位岌岌可危！

日本民族個性不愛麻煩別人，連生病都不喜叨擾醫院，在醫療資源欠缺的前提下，肺炎輕症的人多在家中休養，確診病患發高燒40度還被判定不需住院，甚至因此死亡。綾瀨遙罹患肺炎中症，即使是女神地位，入院治療引起關注，同樣引來撻伐，被責罵是「明星特權」，靠藝人身分獲得治療。目前她的工作全面暫停，原定和木村拓哉合作的新戲喊卡。

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染疫不只影響健康，對收入也是一大打擊。綾瀨遙是日本人最喜歡的30歲世代國民女星之一，長年穩居女演員年收入排行榜冠軍，片酬高，且代言廣告邀約不斷，據日本排名網站「Rank1」發布資料，綾瀨遙拍戲酬勞每集約200萬元日幣（約50萬元台幣），廣告代言每支約7,000萬日幣（約1,767多萬台幣），推估下來，她一年收入高達6.55億元日幣（約1.6億元台幣）！男演員中，唯有福山雅治的年收入破7億元日幣，可與之匹敵。

由於日本影視作品多為電視台自製，而非委任影視公司，費用有限，加上日劇集數頂多10來集，無論再怎麼紅，片酬都不算天價。但只要演員與電視台友好，長年有固定曝光率，形象良好，演技優異，隨之而來的廣告代言費，才是真正的主要收入來源。

而演員的代言身價，取決於國民好感度（明星在一般民眾心中的知名度和觀眾緣）、拍攝劇集多寡及品質，並非比較誰的粉絲數量多，想要有源源不絕的代言，不僅要多拍劇，還要拍好劇，有高收視率、能拿獎項，才會提升國民好感度，衝高代言價碼。因此日本女星走紅，外貌未必要最漂亮，而是要有親和力、正能量、沒有負面新聞，才能搏得大眾好感。

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去年日本女星收入排行榜，冠軍是綾瀨遙的6.55億元日幣，其次依序是有村架純5.7億元日幣、吉田羊4.77億元日幣、石原聰美4.38億元日幣、新垣結衣4.35億元日幣、天海祐希4.3億元日幣、廣瀨鈴4.29億元日幣，波瑠3.77億元日幣、長澤雅美3.15億日幣、米倉涼子2.9億元日幣，多是兼具演技實力與親民形象的女星。

而大陸的女演員們，由於人多地廣，演員的粉絲數多，就能帶來更多流量，連同帶動的影響力、消費能力更大，便能受到追捧，即使演技未獲認可，倒也無傷大雅，例如掀起高片酬風波的鄭爽，儘管微博粉絲數僅1千多萬，卻能透過死忠粉絲的力量控制輿論，刷出一波存在感，衝出高流量，一部40集古裝電視劇《倩女幽魂》片酬竟然獅子大開口，喊出天價1.6億元人民幣（約6.8億元台幣），相當於每集片酬1,700萬元台幣，令人咋舌。可以說，鄭爽拍完一部片的酬勞，綾瀨遙可要拚命工作4年呢！

不只鄭爽，楊冪、Angelababy每部電視劇片酬都是數千萬元人民幣起跳，即使金馬影后周冬雨演技獲肯定，拍電影也有票房保證，動輒一部片上億元台幣的片酬，比起普通小老百姓，還是高得嚇人，讓很多影迷不服氣。難怪台灣許多女演員紅了之後都想往對岸跑，付出同等時間、精力，大陸酬勞漲了不只5倍。

如今，鄭爽用陰陽合約逃漏稅，逼出娛樂圈現形記，綾瀨遙一年收入都比不上她一部片酬，更遑論廣告代言、綜藝邀約費用都尚未計算，連國民老婆新垣結衣也無法跟大陸女星匹敵啊！流量明星高片酬，引來政府關切，決定開始清理門戶，這股限薪風暴來襲前，眾多明星註銷工作室，避免政府深入追查。

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人比人，氣死人，相對於大陸驚人片酬，台灣許多拿過金馬、金鐘獎的影后們，片酬卻是少得可憐，本土劇女星每集片酬僅數萬元，但一次能拍上數百集，算是穩定收入，只好日以繼夜軋戲也不敢喊苦。如果是質感較好的金鐘劇、文藝片，演員每集片酬可能數萬元至10幾萬元不等，又不敢亂喊價，就怕漲價被說耍大牌，或是角色被後起之秀取代了。

台灣影壇對於演藝人員的付出，顯然不成正比，純有外貌沒有實力的女明星，靠代言荷包滿滿，像謝盈萱這樣的金馬影后、實力派女星卻過得苦哈哈的日子，還在努力存第一桶金買房，想要有更高質量作品，就該給真正演技出色的女星們合理待遇，不該讓劣幣驅逐良幣了。