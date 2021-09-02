《刻在》洗清抄襲嫌疑？西洋老歌原唱回應：這是一首很棒的歌

由盧廣仲演唱的歌曲《刻在我心底的名字》近來陷入抄襲爭議裡，該曲被爆出抄襲西洋老歌《Reality》，以及大陸鋼琴曲《自由が丘》有30秒雷同，事件鬧得沸沸揚揚。有網友利用臉書私訊《Reality》的原唱者Richard Sanderson，詢問對方是否感受到歌曲有抄襲，Richard看到訊息後，竟然回覆了對方。

一名網友在Dcard發文，提到《刻在我心底的名字》抄襲事件裡，《Reality》原唱者的感受至關重要，因此特別私訊了Richard Sanderson的官方臉書詢問此事，「如果他認為沒有抄襲，那一切的爭論都是多餘的，因此我私訊Sanderson先生的官方臉書，將《刻在》連結貼給他，請他聽完後判斷是否有抄襲。」

Richard聽完《刻在我心底的名字》後，回應了該網友：「我聽完了這首歌後，只覺得副歌的其中2句有一點相似，我不能說有任何抄襲，這是一首非常棒的歌曲。」該網友看到回答後認為，既然原唱者不覺得是抄襲，那麼毫無根據的指控也應該停止，並希望外界能理性看待問題，不要急著批評、定罪。

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