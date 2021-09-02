【個人意見】DOLCE & GABBANA金光閃閃的時裝秀

DOLCE & GABBANA這個品牌最近幾年越來越華麗盛大，但每個人品味不同，他們舉辦的高級訂製服秀往往都在華麗的場地邀請一眾明星，今年在威尼斯舉辦，照例的金光閃閃，讓我們看看去參加的明星穿了些什麼。

珍妮佛羅培茲以這媽祖出巡的斗篷造型出現，我覺得這三樣東西分開來看都是好看的，但是結合在一起再加頭飾就顯得有點多，背景的威尼斯反而是這張照片最美、最令人印象深刻的東西。

相比之下，Ciara簡簡單單的赤銅色禮服就顯得恰到好處，剛好的性感，不尋常的顏色，理想的造型對我來說是讓人看見穿的人有多美，這套衣服就做到了這一點。

珍妮佛哈德森金光閃閃瑞氣千條，金色很襯她的膚色，但是下半身裙子的布料似乎在燈光照射之下顯得有點廉價，尤其是最底端的紗，金色布料真的不好處理，上半身的刺繡倒是相當精緻，但我認為裙子跟上半身接不起來。

Doja Cat讓人想到過敏季節的辦公室垃圾桶，裡面堆滿了面紙，我知道本意是春意盎然的浪漫花朵風，但是花朵有點缺乏生氣，我倒喜歡墨鏡的選擇，讓整個造型多了一份前衛感。

Saweetie的銀色裙子是個有趣的質感，身上配件全部用銀色來統一，我最喜歡的是她頭部的造型，黑色的馬甲式上衣是品牌的經典元素，這可以看出造型的用心，但同時也讓人想到中秋烤肉用的鋁箔紙。

Megan Thee Stallion的造型跟其他人比起來算是簡單（！）雖然是不合理的連身泳裝，搭配大外套和帽子的造型，但是身上的單品每一件分開來看都是合理的，我喜歡大衣內裡和包包搭同花色這個想法。

海倫米蘭算是有為這個場合盛裝打扮，那個古典油畫風格的裙子很有趣，金色金屬裝飾珠寶的上半身也很華麗，我覺得這個上下半身比較沒落差，袖子的設計算是有考慮到個人對穿著暴露的尺度，但整體而言這不能算是新鮮或出乎意料的造型，只是海倫米蘭的狀態永遠都那麼好。

最後海蒂克隆打扮成自己來參加。

圖片來自People