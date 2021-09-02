母子無話可聊！崔佩儀怨嘆「結婚幹什麼」　淚崩：我需要你的照顧

前陣子居家防疫讓許多家庭擁有更多的親子時光，雖然看似能增進感情，不過不少人也因為與家人的相處時間更長，而出現較多摩擦、衝突。藝人崔佩儀近來就在節目《聽媽媽的話》上透露，這期間和兒子貝克宇相對兩無言，同住屋簷下卻得不到對方的關心，讓她當場哽咽：「我為什麼要結婚啊！」

崔佩儀認為疫情讓她失去一個兒子，因為與貝克宇朝夕相處，反而相對兩無言，崔佩儀有次對兒子說：「你可以跟媽媽說說話！」貝克宇沉默了一下，竟脫口：「妳今天還好嗎？」讓她傻眼直呼：「我就坐在你旁邊一整天，你竟然問我還好嗎？」備感落寞的崔佩儀開始怨嘆：「我結婚幹什麼？老公在國外，小孩也不跟我說話，一個人坐在大客廳，晚景淒涼。」

不過貝克宇解釋，其實自己是個安靜的人，不太會主動找話題，希望媽媽能主動開話題，他也很願意陪她說話，崔佩儀聽完後，瞬間淚灑攝影棚，感性地對兒子說：「媽媽已經老了，我不是女強人，我也需要你的照顧。」

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