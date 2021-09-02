《玩很大》入圍金鐘！吳宗憲喊話：最後一次機會，希望能帶小鬼上台

第56屆電視金鐘獎於今（2）日下午2點在三立電視文創劇場公布入圍名單，其中吳宗憲、KID、黃鴻升以節目《綜藝玩很大》入圍益智及實境節目主持人獎，吳宗憲也和《NOWnews今日新聞》吐露心情，也和KID透過直播表示，希望今年能和搭檔小鬼一起上台領獎。

吳宗憲表示和大家一邊錄影，一邊看入圍名單：「有時候心裡面的忐忑起伏不是一般人所能夠體會，入圍只是一天，得獎也只是一天，但是錄影卻是每一天，可以努力的是人生，可以開心的是手牽著手上台領獎的友情，我們今年多了這一個額外的願望，希望可以帶著小鬼上台去。」

吳宗憲開玩笑說：「本來要帶小鬼登上最高峰，沒想到他竟然飛太高抓不回來，沒關係，我們就台上見。」KID坦言這次是小鬼最後一次有機會能夠拿下金鐘獎，表示前陣子準備要好好振作，接受小鬼離開時，又剛好遇到了疫情，好在這一年大家都沒有放棄，表示自己未來還是會繼續在《綜藝玩很大》努力付出，一旁的吳宗憲則希望2位搭檔都能「越走越高」，也呼籲KID不管做什麼事情，只要用最大的努力完成，就是一件大事情。

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