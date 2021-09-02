三度叩關視后！鍾欣凌嗨翻「行事曆先記下金鐘獎」　李銘順搶視帝遺憾缺席

第56屆金鐘獎入圍名單今（2日）公布，《天橋上的魔術師》入圍14項榮登提名大贏家，《做工的人》9項、《我的婆婆怎麼那麼可愛》8項緊追在後。鍾欣凌角逐生涯第三座視后，開心表示「終於可以在行事曆上記上金鐘獎的日子」，而視帝大熱門李銘順因工作將回新加坡，確定不出席金鐘獎，他表示沒有跟柯叔元一起入圍，是心中最大遺憾。

《我的婆婆怎麼那麼可愛》男女主角許傑輝、鍾欣凌；男女配角邱凱偉（Darren）、楊銘威、黃姵嘉都有入圍，鍾欣凌表示知道入圍時正在錄影，聽到同事一直說誰又入圍好開心，「謝謝評審委員，終於可以在行事曆上記上金鐘獎的日子，很高興可以跟《我的婆婆》的演職人員一起工作，我會持續在演藝路上打拚。」

出道30年的許傑輝入圍11次金鐘獎，以《婆婆》版「李大仁」角逐視帝，他開心表示：「今天正忙碌於工作，得知入圍的當下非常高興，現在都是團隊的工作，都是群體，絕不會是一個人或兩個人好就能達成的，而是全部都要好，感謝《婆婆》的工作團隊，謝謝公視，更感謝公視董事長陳郁秀一直想要開創一個家庭生活劇，然後我們就好像赴使命般，一起將這樣一個很好的理念推向一個很好的價值，看到《婆婆》這次能有這樣入圍的成績很開心，期待大家可以參加這個很棒的party。」

飾演反骨媳婦的黃姵嘉表示：「很開心《婆婆》受到這麼多人喜愛，可以遇到一部好戲是一件很棒的事情，謝謝鄧導，慧玲姐和所有工作人員的付出，要掌握喜劇的節奏很不容易，沒有想到可以入圍，謝謝婆婆欣凌姐讓小鷗可以擺脫衰運，也恭喜她入圍女主角，謝謝金鐘獎的評審，我會更努力的。」楊銘威知道入圍的時候正在幫女兒洗澡，有點慌亂，「但很開心可以入圍、很感人，出道14年終於可以參加金鐘獎，謝謝大家有看到《婆婆》的努力。」

邱凱偉笑說：「上禮拜買了27億的威力彩沒中，或許就在等這個吧，其實入圍感覺比中了威力彩還開心，自己多年的努力付出還真的被看見了。」並表示：「我想每一位演員在等待的就是一個好劇本、好角色、好的導演和團隊，說實在的當聽到入圍名單有自己時，只想趕快告訴在天上的爸爸，因為我答應過他會在這一行拚出好成績，讓他感到驕傲。」

《做工的人》在迷你劇集電視電影項目入圍男主角李銘順、女主角苗可麗、男配角游安順、薛仕凌、女配角方宥心，身為視帝大熱門，李銘順用流淚表情符號吐遺憾：「當然入圍是非常的開心，但是這次心裡是有一點遺憾，就是在戲裡面跟我演兄弟的柯叔元沒有入圍，有一點點的遺憾。因為我一直想，如果兩個可以一起入圍的話是最棒的事情。那一切隨緣，我不會去給自己太大壓力，有入圍就是BOUNS了。」

薛仕凌雙料入圍視帝、男配，他表示：「公布入圍時是和公司團隊在一起，第一時間並沒有反應過來，要感謝評審，對我而言，所有的角色都是由幕後所有參與的工作人員一起堆砌起來的，沒有他們就沒有角色，2007年出道至今15年，第一次以演員的身分入圍，對『仕凌』而言從沒有太多的預設，不管什麼角色，就是在當下盡可能做好。」

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