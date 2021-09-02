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三度叩關視后！鍾欣凌嗨翻「行事曆先記下金鐘獎」　李銘順搶視帝遺憾缺席

文 : NOWnews羅凌筠

第56屆金鐘獎入圍名單今（2日）公布，《天橋上的魔術師》入圍14項榮登提名大贏家，《做工的人》9項、《我的婆婆怎麼那麼可愛》8項緊追在後。鍾欣凌角逐生涯第三座視后，開心表示「終於可以在行事曆上記上金鐘獎的日子」，而視帝大熱門李銘順因工作將回新加坡，確定不出席金鐘獎，他表示沒有跟柯叔元一起入圍，是心中最大遺憾。

▲許傑輝表演功力深厚。（圖 / 公視提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》男女主角許傑輝、鍾欣凌；男女配角邱凱偉（Darren）、楊銘威、黃姵嘉都有入圍，鍾欣凌表示知道入圍時正在錄影，聽到同事一直說誰又入圍好開心，「謝謝評審委員，終於可以在行事曆上記上金鐘獎的日子，很高興可以跟《我的婆婆》的演職人員一起工作，我會持續在演藝路上打拚。

出道30年的許傑輝入圍11次金鐘獎，以《婆婆》版「李大仁」角逐視帝，他開心表示：「今天正忙碌於工作，得知入圍的當下非常高興，現在都是團隊的工作，都是群體，絕不會是一個人或兩個人好就能達成的，而是全部都要好，感謝《婆婆》的工作團隊，謝謝公視，更感謝公視董事長陳郁秀一直想要開創一個家庭生活劇，然後我們就好像赴使命般，一起將這樣一個很好的理念推向一個很好的價值，看到《婆婆》這次能有這樣入圍的成績很開心，期待大家可以參加這個很棒的party。」

▲楊銘威（左）、邱凱偉（中）捉對廝殺。（圖 / 公視提供）

飾演反骨媳婦的黃姵嘉表示：「很開心《婆婆》受到這麼多人喜愛，可以遇到一部好戲是一件很棒的事情，謝謝鄧導，慧玲姐和所有工作人員的付出，要掌握喜劇的節奏很不容易，沒有想到可以入圍，謝謝婆婆欣凌姐讓小鷗可以擺脫衰運，也恭喜她入圍女主角，謝謝金鐘獎的評審，我會更努力的。」楊銘威知道入圍的時候正在幫女兒洗澡，有點慌亂，「但很開心可以入圍、很感人，出道14年終於可以參加金鐘獎，謝謝大家有看到《婆婆》的努力。」

邱凱偉笑說：「上禮拜買了27億的威力彩沒中，或許就在等這個吧，其實入圍感覺比中了威力彩還開心，自己多年的努力付出還真的被看見了。」並表示：「我想每一位演員在等待的就是一個好劇本、好角色、好的導演和團隊，說實在的當聽到入圍名單有自己時，只想趕快告訴在天上的爸爸，因為我答應過他會在這一行拚出好成績，讓他感到驕傲。」

▲薛仕凌（左起）、游安順、苗可麗、李銘順獲入圍肯定。（圖／HBO GO、myVideo提供）

《做工的人》在迷你劇集電視電影項目入圍男主角李銘順、女主角苗可麗、男配角游安順、薛仕凌、女配角方宥心，身為視帝大熱門，李銘順用流淚表情符號吐遺憾：「當然入圍是非常的開心，但是這次心裡是有一點遺憾，就是在戲裡面跟我演兄弟的柯叔元沒有入圍，有一點點的遺憾。因為我一直想，如果兩個可以一起入圍的話是最棒的事情。那一切隨緣，我不會去給自己太大壓力，有入圍就是BOUNS了。

薛仕凌雙料入圍視帝、男配，他表示：「公布入圍時是和公司團隊在一起，第一時間並沒有反應過來，要感謝評審，對我而言，所有的角色都是由幕後所有參與的工作人員一起堆砌起來的，沒有他們就沒有角色，2007年出道至今15年，第一次以演員的身分入圍，對『仕凌』而言從沒有太多的預設，不管什麼角色，就是在當下盡可能做好。」

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Tags : 做工的人入圍天橋上的魔術師我的婆婆怎麼那麼可愛李銘順柯叔元金鐘獎鍾欣凌