孫儷、趙又廷職場諜對諜！《理想之城》CP再燃愛火　觀眾認清：最好分手

被喻為大陸今年最佳職場劇的《理想之城》，近日結局風光落幕，孫儷飾演的女主角、建築造價師蘇筱，為了心中理想，以一人之力勇敢促進「贏海」集團合併改革，破壞前男友夏明（趙又廷 飾）的計畫盤算，幫助董事長成功穩住地位，在一群男人勾心鬥角的戰爭中贏得勝利，在集團內發展更上一層樓。

女人在職場不容易，發展得太好，會被旁人說閒話，工作能力獲董事長肯定的蘇筱，就被謠傳是以姿色傍上高層；曾遇到心懷不軌的男上司性騷擾、偷拍更衣，甚至在調查公司內部資金流動時，單槍匹馬找上貸款公司，結果被迫喝烈酒賠罪；青梅竹馬的未婚夫周峻為獲得權力和女領導親近、劈腿，讓她心痛買醉唱KTV。

夏明的出現，為蘇筱帶來新的感情春天，可惜兩人對公事理念不合，蘇筱淪為上司角力的棋子，仍在不斷衝撞體制，致力合併集團旗下公司，上演職場版《甄嬛傳》逆轉局勢；夏明則想脫離集團，帶領旗下公司「天科」重新開始，想法的落差導致兩人分手。

最終，編劇給了一個開放式結局，蘇筱與夏明的理念戰爭，因為董事長的配合，有了柳暗花明又一村的發展，彼此沒了矛盾，夏明沒有選擇背景深厚的女配角，而是對自立自強的蘇筱情有獨鍾，感情又有復燃契機。

可惜多數觀眾看完結局，對兩人未來不看好，因為蘇筱和夏明三觀理念非常不同，都有很強的事業心和工作能力，在職場上是旗鼓相當的對手，也是有默契的夥伴，卻不適合當男女朋友。

看透集團利益緊密相扣的夏明說，「光有能力是不行的，你還得會權衡利弊，還要會拉關係。」抱著單純理想的蘇筱，則回擊：「世界上所有一切，在你眼裡都是關係表，都是可以運作的。所以你根本不在乎我跟你舅舅，究竟誰對誰錯？你只想把利益更大化。」

一個權衡利弊，一個談論對錯，觀察事物的角度差異，因共同目標暫時取得妥協，未來呢？一旦彼此利益有衝突，又該何去何從？許多觀眾喜歡他們倆，卻認為不當男女朋友才是最好的結果！

男女朋友適合共事嗎？編劇給了女主角一個充滿能力、個性純粹又拚命向前衝的人設，遇事情只有對錯分別，但她的未婚夫和前男友卻都以利益考量至上，為目標可以欺瞞同事、和女上司親近，在觀眾眼裡無疑都是「渣男」！

蘇筱的未婚夫周峻解釋，「事情不一定是你看到的樣子，你把這個社會、世界看得那麼純粹，很多事沒辦法拆開來一五一十跟你解釋清楚。你知道我沒有變心。」只相信眼睛所見的蘇筱，無法接受這個說法，痛苦地說：「我聽不懂你說的話，你沒有變心，然後你抱著你的領導。」

學生時代的感情，走入社會禁不起現實考驗，男人可以幫你護航、為你買房，但在利益之前，彼此隱瞞祕密，諜對諜的相處方式，根本無法長久，一旦祕密被揭開了，醜陋真相可能誰都無法承受，周峻告訴蘇筱，「如果沒有人為你負重前行，你單純得下去嗎？工作誰不是出賣了自己、出賣時間、精力去換錢嗎？就算是當了老闆，也要出賣自己討好客戶，理想是我們學生時代的東西，我們現在要走進現實裡！」

夏明同樣以利益至上，實行自己的計劃時，完全沒有告知女友，即使和蘇筱相互欣賞，未來還是可能因理念差異走上不同道路，他倆感情更適合當朋友、當夥伴，而不適合以男女朋友方式在一起，分開是必然的，在觀眾心裡，他們適合一起搞事業，而不是一邊勾心鬥角，一邊有個愛情美好結局。

男女朋友一旦有利益糾葛，價值觀不同的人只能短暫同行。就像鄭爽和經紀人男友張恒，當最親密的人反間時，永遠是最沉痛的打擊，因代孕、金錢問題喬不攏，張恒不滿被粉絲攻擊為渣男，索性公布私密對話紀錄，如今鄭爽因逃漏稅被稽查，被迫道歉繳納、13億元台幣天價罰款，演藝之路宣告終結，張恒也被政府調查，恐有牢獄之災，無辜的是，還有兩個代孕的小孩，未來不知何去何從。

和同事當情人，可要先想清楚！成年人的戀愛很現實，有句話說得好，「能陪你喝酒的那個人，往往不能送你平安回家！」