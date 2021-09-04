華仔瘋狂粉絲慘況曝光！父親自殺向偶像索賠　43歲的她獨力求生

劉德華出道40年，因為親民形象讓他收獲大批粉絲追隨，但是卻有不理智的粉絲過度追星，為了見劉德華一面散盡家財，間接導致爸爸身亡，由於瘋狂事蹟，也讓這位粉絲有了「追星鼻祖」的外號，如今多年過去了，該名粉絲的近況終於曝光。

這名瘋狂喜歡劉德華的粉絲是位女性，名為楊麗娟，1978年出生，是家中的獨生女，受到父母親的過度溺愛。她在16歲時夢見劉德華向她表白，就連爸爸也夢見同樣的夢，因此開啟了她的追星之路，全家人都努力讓楊麗娟能見到她認定的「夢中情人」劉德華，甚至不惜賣房產、花掉畢生積蓄，更為此有了高額負債，據傳，她的爸爸還賣掉了一顆腎換錢，瘋狂程度令人咋舌。

在2007年劉德華的粉絲見面會，楊麗娟終於一睹偶像風采，並且與對方合照，她要求單獨與劉德華見面遭拒後，一切開始失控，溺愛她的爸爸寫下長達12頁的遺書自殺，目的竟然只是希望劉德華能單獨與女兒見面。沒想到爸爸的事情沒有讓楊麗娟清醒，她反而認為一切都是劉德華的錯，要求劉德華賠償，事件鬧得沸沸揚揚，劉德華只好發出聲明要楊麗娟停止失控行為。

時光飛逝，經過多年的沉澱，這起「楊麗娟事件」逐漸被人淡忘，先前楊麗娟難得接受節目《豫見後來》訪問，提到在爸爸過世後，把有關劉德華的東西全都燒毀了，回歸到樸素的日子，在一間超市當導購，領著微薄的薪水度日。

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