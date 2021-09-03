最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
星鮮事淘星聞

老公被誤認祕書！賈永婕夫婦為抗疫首同台　甜問「你有沒有更愛我」

賈永婕▲賈永婕（左）難得與老公同框。（圖／TVBS提供）
文 : NOWnews今日新聞

藝人賈永婕前陣子因在疫情期間，號召各界捐贈HFNC、PAPR等醫療器材，而被封為抗疫女神，她近來在節目《TVBS看板人物》中，與老公王兆杰首次同台接受專訪，王兆杰笑說自己常被外人以為是老婆的貼身祕書，夫妻倆難得在螢幕上展現日常鬥嘴情節，逗得主持人方念華頻頻笑場，另外賈永婕也透露這次做愛心，希望可以讓天上的爸爸感到驕傲。

▲賈永婕擁有爆棚的自信。（圖／TVBS提供）

賈永婕募集總價超過117億元的醫療器材，方念華問王兆杰有沒有因此更愛老婆，而王兆杰卻轉移話題：「我就是在一旁協助她、幫她開車、拍照、還有提包包，因此有些受贈單位還以為我是她的秘書。」一旁的賈永婕聽了超心急，直接打插：「老公，念華姐的問題是『你有沒有更愛我』啦！」王兆杰則笑回：「不是要讓我抱怨的意思喔？」王兆杰也加碼爆料，表示賈永婕是一個「自帶光跟出場音樂的人」，擁有爆棚的自信心：「她的個性就是，不管你想不想聽，都要聽她把話說完！」

另外，製作團隊也出機採訪賈永婕的好朋友們，像是王偉忠、曾寶儀及前主播蔣雅淇，3人不約而同都說賈永婕是一個直率又溫暖的人，蔣雅淇透露：「在我很難過的時候，她會直接打電話給我跟我說『我去妳家陪妳，再三分鐘後到。』」體貼的性格，讓身邊的朋友都覺得相當窩心。

對於這次熱血抗疫，賈永婕坦言自己在做這些事情時也沒有多想，單純是想盡自己的力量幫助大家，但在經歷送愛心便當、捐贈醫療儀器之後，她感性地說：「做了這些事，能讓天上的爸爸覺得很榮耀，是我最開心的事情！」

▲賈永婕（右）近來上方念華（左）主持的節目。（圖／TVBS提供）

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞   》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

【姊妹淘】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
Tags : 做愛心抗疫女神方念華爸爸王兆杰疫情看板人物秘書老公賈永婕驕傲鬥嘴

NOWnews今日新聞
NOWnews今日新聞 提供即時新聞以及豐富的政治、財經、生活、運動、娛樂、國際、社會等軟硬性新聞，屬綜合性的網路新聞網站 https://www.nownews.com