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演媽就拿獎？鍾欣凌藉《我的婆婆》黑化再拚金鐘視后　越被網友討厭越紅

▲許傑輝（左）和鍾欣凌因《我的婆婆》雙雙入圍金鐘獎。（圖 / 公視提供）
文 : 江芷稜

「我演女主角能演多久？以後我就要演女主角的媽了！」許多女演員們拍戲的真心話，就是遺憾演不到主角，未來還得擔心演別人的媽，即使年紀相差不大，無奈人生很現實，偶像劇裡年輕就是本錢，偶爾就得演好姊妹的媽，不過，風水輪流轉，誰說演媽媽不好！近年金鐘獎最佳女主角們，得獎名單展開全是一票媽媽！

▲鍾欣凌（右）、吳朋奉2019年奪得金鐘獎迷你劇集男女主角。（圖／NOWnews攝影中心）

鍾欣凌今年以《我的婆婆怎麼那麼可愛》的婆婆一角，入圍金鐘最佳女主角獎，同時還和郭彥均以《超級總動員》入圍兒童少年節目主持人獎，雙料入圍是極大肯定。這也是她第三次叩關金鐘視后，前兩次分別以《雨後驕陽》、《你的孩子不是你的孩子─貓的孩子》的媽媽角色，順利獲得女主角獎。

不被外界「瘦才是漂亮」的社會審美觀制約，2019年金鐘獎典禮，鍾欣凌穿著大尺碼華麗禮服，走上頒獎台時，翻出偷藏在胸前的感謝詞小抄，一上台就感動到泫然欲泣，大喊「我是諧星，我會演戲」 的致詞，讓人印象深刻。她還特別感謝造型師，因為造型師對她說「你不用減肥！胖胖地上台就很漂亮！」

鍾欣凌的表現，不但顛覆傳統審美，也顛覆了媽媽的戲劇形象。主持時圓潤可愛、毫無殺傷力的親和形象，一直為觀眾們熟悉，並獲得俏皮的「粉紅豬」綽號，但在入圍的3部戲劇裡，鍾欣凌的媽媽形象相差甚遠，《雨後驕陽》的勢利自私、《貓的孩子》裡的情緒勒索、到《我的婆婆》的處處刁難，這些黑化角色很有爭議，甚至讓她被網友批評「怎麼那麼討厭」！

▲鍾欣凌抱著兒子準備給她的杯子痛哭。（圖 / 公視提供）

越被討厭越會紅？視后的演技就是如此，讓觀眾忽略她私下的真性情，完全入戲到對鍾欣凌有了情緒，她在《雨後》承接年輕時期由小甜甜飾演的角色「阿霞」，有了下一代後，不再溫順好相處，「中年阿霞」為保護家庭爭取利益，個性轉變極大，觀眾無法接受，網友甚至留言「我不想看諧星演戲」，拿外形攻擊她，一度讓她嚇到失眠，還好有朋友在旁開導，風光問鼎金鐘影后後，心情豁然開朗，「我現在心臟比較大顆了」。

迷你劇集《貓的孩子》裡更是黑化升級，鍾欣凌詮釋被家暴的母親，把強勢丈夫出軌、被毆打的壓力，一股腦釋放到兒子身上，頻頻以學業壓力展開情緒勒索，望子成龍的結果，慘遭兒子反擊掐脖子，情節非常虐心，恐怖虎媽一角，讓她再次上台獲得殊榮。

▲鍾欣凌在《貓的孩子》裡飾演被家暴的媽媽，將生活壓力都宣洩在兒子身上。（圖 / 公視提供）

媳婦熬成婆，鍾欣凌在《我的婆婆》裡化老妝，染上白髮鬢邊，撐起一家傳統餅舖「珍賀齋」，卻遭逢小兒子英年早逝，眾人爭奪家產的灑狗血情節，因婆媳關係緊張，她處處刁難「小鷗」黃姵嘉，被網友恨得牙癢癢，最後忍痛離家出走，撒手不管家務事。隨著劇情推展，觀眾才發現看似冷漠自私的她，其實早有安排，暗中支持媳婦開新店，是個刀子嘴豆腐心的婆婆，其中演技轉折，令人折服，原來「婆婆真的很可愛」。

鍾欣凌不斷挑戰自我，展現多種面貌，而影視劇裡的媽媽們形象，也不再是以往早期電視劇裡的苦命阿信，必須溫柔婉約、逆來順受，全盤接受命運安排。堅強的媽媽偶爾會脆弱，會染上憂鬱症哭泣，會歡笑亦會情緒勒索，更寫實貼近真實人生的縮影。

《我的婆婆》鍾欣凌黑化刁難媳婦　遭人嫌「怎那麼討厭」
▲鍾欣凌黑化刁難媳婦，慘遭網友嫌棄，隨著劇情推展，才發現她是個好婆婆。（圖 / 公視提供）

我們可以看到《俗女養成記》裡的于子育，從震驚到坦然接受兒子是同志；電影《誰先愛上他的》的謝盈萱，失去摯愛後，茫然詢問心理醫師「他對我的一切都是假的嗎？」《我們與惡的距離》裡，賈靜雯嗆殺人兇手的妹妹：「我兒子有活下去的權利嗎？」

這一刻我們感慨了，永遠無私為孩子付出的媽媽，原來，更需要別人給她一個擁抱。

金鐘獎就是那個溫暖擁抱，這幾年，演媽媽拿獎機率變高，女星們也不再那麼排斥演媽媽了，于子育、鍾欣凌、楊麗音、林美秀這些親切又可愛的「國民媽媽」們，彼此鼓舞打氣，分享對方影視作品，串連成影視圈最溫暖的一股力量。有了獎項肯定，代言、戲劇機會增加，荷包跟著變滿了。

隨著年齡增長，結婚生子的身分轉變，媽媽角色對女演員來說，可以是加分，而不再是減分，她們能陪襯當綠葉，也可以是戲裡最美的紅花。今年最大遺憾是《未來媽媽》裡的郭書瑤，她把女性備孕心路歷程的掙扎與不滿，表現得淋漓盡致，沒能入圍金鐘是一大遺珠。

Tags : 女主角媽媽我的婆婆怎麼那麼可愛網友視后討厭金鐘鍾欣凌顛覆黑化