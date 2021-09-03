演媽就拿獎？鍾欣凌藉《我的婆婆》黑化再拚金鐘視后 越被網友討厭越紅

「我演女主角能演多久？以後我就要演女主角的媽了！」許多女演員們拍戲的真心話，就是遺憾演不到主角，未來還得擔心演別人的媽，即使年紀相差不大，無奈人生很現實，偶像劇裡年輕就是本錢，偶爾就得演好姊妹的媽，不過，風水輪流轉，誰說演媽媽不好！近年金鐘獎最佳女主角們，得獎名單展開全是一票媽媽！

鍾欣凌今年以《我的婆婆怎麼那麼可愛》的婆婆一角，入圍金鐘最佳女主角獎，同時還和郭彥均以《超級總動員》入圍兒童少年節目主持人獎，雙料入圍是極大肯定。這也是她第三次叩關金鐘視后，前兩次分別以《雨後驕陽》、《你的孩子不是你的孩子─貓的孩子》的媽媽角色，順利獲得女主角獎。

不被外界「瘦才是漂亮」的社會審美觀制約，2019年金鐘獎典禮，鍾欣凌穿著大尺碼華麗禮服，走上頒獎台時，翻出偷藏在胸前的感謝詞小抄，一上台就感動到泫然欲泣，大喊「我是諧星，我會演戲」 的致詞，讓人印象深刻。她還特別感謝造型師，因為造型師對她說「你不用減肥！胖胖地上台就很漂亮！」

鍾欣凌的表現，不但顛覆傳統審美，也顛覆了媽媽的戲劇形象。主持時圓潤可愛、毫無殺傷力的親和形象，一直為觀眾們熟悉，並獲得俏皮的「粉紅豬」綽號，但在入圍的3部戲劇裡，鍾欣凌的媽媽形象相差甚遠，《雨後驕陽》的勢利自私、《貓的孩子》裡的情緒勒索、到《我的婆婆》的處處刁難，這些黑化角色很有爭議，甚至讓她被網友批評「怎麼那麼討厭」！

越被討厭越會紅？視后的演技就是如此，讓觀眾忽略她私下的真性情，完全入戲到對鍾欣凌有了情緒，她在《雨後》承接年輕時期由小甜甜飾演的角色「阿霞」，有了下一代後，不再溫順好相處，「中年阿霞」為保護家庭爭取利益，個性轉變極大，觀眾無法接受，網友甚至留言「我不想看諧星演戲」，拿外形攻擊她，一度讓她嚇到失眠，還好有朋友在旁開導，風光問鼎金鐘影后後，心情豁然開朗，「我現在心臟比較大顆了」。

迷你劇集《貓的孩子》裡更是黑化升級，鍾欣凌詮釋被家暴的母親，把強勢丈夫出軌、被毆打的壓力，一股腦釋放到兒子身上，頻頻以學業壓力展開情緒勒索，望子成龍的結果，慘遭兒子反擊掐脖子，情節非常虐心，恐怖虎媽一角，讓她再次上台獲得殊榮。

媳婦熬成婆，鍾欣凌在《我的婆婆》裡化老妝，染上白髮鬢邊，撐起一家傳統餅舖「珍賀齋」，卻遭逢小兒子英年早逝，眾人爭奪家產的灑狗血情節，因婆媳關係緊張，她處處刁難「小鷗」黃姵嘉，被網友恨得牙癢癢，最後忍痛離家出走，撒手不管家務事。隨著劇情推展，觀眾才發現看似冷漠自私的她，其實早有安排，暗中支持媳婦開新店，是個刀子嘴豆腐心的婆婆，其中演技轉折，令人折服，原來「婆婆真的很可愛」。

鍾欣凌不斷挑戰自我，展現多種面貌，而影視劇裡的媽媽們形象，也不再是以往早期電視劇裡的苦命阿信，必須溫柔婉約、逆來順受，全盤接受命運安排。堅強的媽媽偶爾會脆弱，會染上憂鬱症哭泣，會歡笑亦會情緒勒索，更寫實貼近真實人生的縮影。

我們可以看到《俗女養成記》裡的于子育，從震驚到坦然接受兒子是同志；電影《誰先愛上他的》的謝盈萱，失去摯愛後，茫然詢問心理醫師「他對我的一切都是假的嗎？」《我們與惡的距離》裡，賈靜雯嗆殺人兇手的妹妹：「我兒子有活下去的權利嗎？」

這一刻我們感慨了，永遠無私為孩子付出的媽媽，原來，更需要別人給她一個擁抱。

金鐘獎就是那個溫暖擁抱，這幾年，演媽媽拿獎機率變高，女星們也不再那麼排斥演媽媽了，于子育、鍾欣凌、楊麗音、林美秀這些親切又可愛的「國民媽媽」們，彼此鼓舞打氣，分享對方影視作品，串連成影視圈最溫暖的一股力量。有了獎項肯定，代言、戲劇機會增加，荷包跟著變滿了。

隨著年齡增長，結婚生子的身分轉變，媽媽角色對女演員來說，可以是加分，而不再是減分，她們能陪襯當綠葉，也可以是戲裡最美的紅花。今年最大遺憾是《未來媽媽》裡的郭書瑤，她把女性備孕心路歷程的掙扎與不滿，表現得淋漓盡致，沒能入圍金鐘是一大遺珠。