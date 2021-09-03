台灣女團HUR獲國際4獎項！席子淇：努力沒白費　期待新專輯問世

由裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇6位平均24歲的女孩組成的女團HUR，她們的歌曲《Need No More》MV傳出捷報，一共獲得4個國際獎項，實力備受肯定。團體中，隸屬橘子集團猿聲旗下的成員席子淇，很為其他5位成員感到驕傲，回憶起過往努力，總算沒有白費；她更提到近期工作恢復正軌，透露新專輯將問世，請大家敬請期待。

HUR的《Need No More》MV，無論是影像、色彩應用上都讓人過目難忘，在YouTube上創下237萬次的點擊率，作品更拿下了義大利「維蘇威國家電影節」的「MV類最佳導演獎」、美國「DMOFF國際線上電影節」的「最佳後期製作」、「英國IMVA國際音樂錄影帶大賞」的「最佳音樂錄影帶」與「洛杉磯電影節」的「最佳榮譽MV」等4項國際殊榮。

對於獲獎，席子淇將功勞歸功於其他成員，難掩興奮的稱讚道：「真的很為大家感到驕傲。HUR與導演都非常用心準備MV，導演從MV拍攝前跟我們開會，再到後來的剪輯成果，我覺得導演能夠拿獎實至名歸。」

席子淇出道4年，曾參與BL劇《深藍與月光》演出，去年參加選秀節目《菱格世代DD52》展露頭角，以極具爆發力的舞蹈，以及個人魅力讓人印象深刻。其實剛進入演藝圈，席子淇曾遇到挫折，讓她一度想離開幕前，但對娛樂圈依舊有執著，讓她在大學時選擇就讀大眾傳播，後來經過不斷努力，靠著選秀節目成為女團成員之一，終於走入大眾眼裡，歌曲MV還在短時間內受到了國際肯定。

席子淇上個月剛度過21歲生日，談到生日願望，她表示：「今年的生日願望很簡單，我只希望疫情能趕快離我們遠去，儘快回歸正常生活軌道，大家健健康康才是最重要的！」HUR在推出《Need No More》MV後，碰上疫情爆發，演藝工作連帶受影響跟著暫停，直到最近才開始回到正軌，說起未來規畫，席子淇興奮透露，最近忙著準備專輯，「在聲音表現上有很多新學習，專輯快要和大家見面！我也很興奮！大家敬請期待！」

至於疫情期間都在做什麼，席子淇提到，大家都趁著空檔精進自我，與團員們都會安排好自己的排練時間與經紀人回報，也分享宿舍生活，「6個女生被困在宿舍近3個月，不僅買了很多桌遊，像是Uno、跳棋，大家也廚藝大爆發，卯起來做料理！」她自爆最愛利善榛做的魚湯，自己的拿手菜則是咖哩飯。原以為那麼多好料端上桌，會因此放縱、不忌口，沒想到席子淇竟然透露，因為每天在家能吃的東西不多，「基本上一天只會吃一餐。」

也由於疫情期間席子淇都與團員們待在一起，所以突然開工反而有點陌生又有點興奮，「興奮到我們異口同聲的說『終於能離開這裡了』，我們真的渴望能趕快動起來！」

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