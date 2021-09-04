我們是聽孫淑媚唱的歌長大的！說這話一點都不誇張，她14歲參加《三立》電視台舉辦的歌唱比賽，連續20週獲得第一名，國中時就風光發片出道，青春不識愁滋味的年紀，已經高唱「媽媽你無對我講，情海浮沉受折磨」的歌詞，堪稱家喻戶曉的台語小天后。這位金曲歌后今年以電視劇《天橋上的魔術師》突破形象的爆炸頭老闆娘，入圍金鐘獎最佳女主角，得知喜訊忍不住激動痛哭，「相信自己的心，你就是奇蹟」！

唱腔成熟的孫淑媚，畢業於華岡藝校戲劇科，科班出身的她，對演戲並不陌生，18歲的電視處女作《雨中鳥》，詮釋白冰冰的女兒，從富家千金一路演到苦命女，為母親出賣身體，除了要挑戰背一大串台語詞，還有很多哭戲，一度非常茫然，甚至入戲過深，殺青之後走不出來，光看下雨就感傷落淚，花半年時間才出戲。

孫淑媚戲劇邀約不少，卻以三立、大愛的苦情劇居多，這次獲得《天橋上的魔術師》的演出機會，是少數預算、規模大製作的電視劇，她格外重視，甚至花了好幾個小時，去燙了一個爆炸捲捲頭，沒想到導演楊雅喆給的參考是美美的大波浪捲，她卻燙成硬梆梆的小捲髮，讓導演有點傻眼，但弄巧成拙反而是件好事，這個造型更貼合戲裡那個強悍無比的老闆娘角色。

孫淑媚的爆炸頭髮型，真的讓人認不出來是本尊，就連她自己也嚇到，第一天燙完頭髮，半夜上廁所看到自己，忍不住難過地掉了眼淚，連睡覺時蓬鬆捲Q的頭髮，竟把她的臉深深埋起來，彷彿是一隻貴賓狗造型。

另一挑戰是說台語髒話，個性內向的她，在這部戲裡性格外放，還有一堆吵架戲碼，得脫口而出一堆罵人字眼，為此每天練習講髒話，還向媽媽、阿姨等前輩討教，拍完吵架戲後甚至爆血管，額頭浮出瘀青；另一幕和老公楊大正聲嘶力竭，呼喚兒子「小不點」的戲，聲淚俱下的情節，同樣耗費心力。

孫淑媚犧牲形象，全情投入付劇情，獲得導演肯定，稱讚她的演技不下於電影《血觀音》裡的惠英紅，還額外幫她多加了幾場戲。擔心演員檔期無法配合，楊雅喆羞赧表達想加戲時，她內心卻是打鼓般的雀躍無比，沒有多經思考，就一口答應要求，導演說是否再詢問經紀人意願，孫淑媚語氣堅定說：「不用！我可以！」這部戲播放出之後，獲得很大迴響，她的演技更讓觀眾驚豔，讚不絕口。

《天橋上的魔術師》講述1980年代的故事，復刻昔日中華商場榮景，喚醒中年世代的記憶，圍繞著「失去」這個主題，強調「消失也許才是真正的存在」，魔幻劇情令人沉醉，不過對於曾經入圍8次金曲獎的孫淑媚來說，這次入圍金鐘獎可是實實在在的好消息，一點都不夢幻，她高興得喜極而泣，接受眾人祝福，還幽默地說：「我剛捏過大腿，確定不是個夢了，好開心！」