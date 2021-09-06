「鄉民女神」李秉潔（潔哥）與老公岳妹愛情長跑18年，結婚2年育有愛女「fafa」，沒想到婚姻最近陷入瓶頸期，潔哥表示有了小孩之後，夫妻間開始產生摩擦，與老公多次溝通無效，考慮下一步是做婚姻諮商，「反正最糟糕的情況就是，我找大肌鮮肉再婚啊。」

潔哥1日突然在Instagram奉勸網友千萬不要隨便結婚，疑洩婚變心聲，多人湧入私訊問候，潔哥坦言：「我們在一起20幾年了，真的沒想到有小孩後會有這麼多摩擦，只能說有小孩後的婚姻才算是正式開始。」至於夫妻遇到什麼關卡？潔哥表示：「重點在於我覺得不爽的點，但岳妹似乎覺得這是小事，多次溝通無效，我有考慮要不要去做婚姻協商，讓專業看看我們的盲點是什麼，這是我的下一步，遇到問題就解決，自己解決不了就找專業。」

潔哥說雖然和岳妹遇到瓶頸期，但是沒有那麼嚴重，「事實上就是跟各位人妻一樣，人妻們應該非常了解我的心情，很常不爽老公時刻想離婚吧。」她一派輕鬆開玩笑：「反正最糟糕的情況就是我找大肌鮮肉再婚啊，而且加碼贈剛滿周歲可以外出賺錢的魔孩喔。」

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