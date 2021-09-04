驗孕棒兩條線！《俗女2》「森玲」CP被逼婚　謝盈萱狂送童星飛吻

《俗女養成記2》第五集加入洪都拉斯，掀起金德興中藥行接班風暴，而陳嘉玲（謝盈萱飾）因為驗孕棒出現2條線，面臨懷孕的考驗，蔡永森（藍葦華飾）也被嘉玲媽（于子育飾）催婚，逼問：「你什麼時候要娶我們陳嘉玲？」陳家人都面臨著屬於自己的重大人生決定。

洪都拉斯飾演的「勇伯」，是陳家人的好鄰居，享受退休人生帶著另一半出國旅遊，讓嘉玲阿媽（楊麗音飾）非常羨慕，他苦勸嘉玲阿公（夏靖庭飾）能放手金德興的經營工作，傳承給嘉玲爸（陳竹昇飾），一句「你是怕他不夠好，還是怕他比你好？」讓嘉玲阿公陷入了長思。

聊到這集的主題「人生計畫」，洪都拉斯坦言自己對人生沒有很明確的規畫，他說：「我希望能把握當下每一次的演出，就像有人說『沒有所謂的小角色，只有好演員』，演戲是我最重要的興趣，會一直嘗試演出的工作，除非有一天自己沒有被利用的價值。」他透露如果有機會，也會想嘗試當一個可以發掘演員特質、給予演員最好發揮的導演，言談中看得出洪都拉斯對於演藝工作濃濃的熱情。

謝盈萱飾演恐婚又懼怕小孩的「陳嘉玲」，私底下對小孩子卻有著滿滿的愛，劇中陳嘉玲因為電腦資料不見，對豪豪（李其諺飾）大發脾氣，一下戲謝盈萱馬上抱著童星諺諺安慰地說：「對不起諺諺，我只是在演戲而已，我不會對你那麼兇。」現場也不停對諺諺施展親吻之術，隔空做著許多親嘴、張嘴想咬小朋友的可愛表情，甚至還捏著他著臉蛋笑說：「好多膠原蛋白。」此外，《俗女養成記2》推出「閃閃發亮的大人 俗女養成記2」貼圖，8月31日上架當日即衝上排行冠軍，人氣不容小覷。

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