影帝即興發揮！《斯卡羅》吳慷仁忍臭吞鹹魚　不怕挨揍「有他在很安心」

《斯卡羅》劇情進入高峰，琅𤩝三大勢力受到羅妹號事件波及，夾在原住民與外來勢力中，被迫選邊站。劇中吳慷仁想方設法，要說服雷洪與夏靖庭不要倒戈向清軍，表面上好話說盡，兩頭人卻不領情，吳慷仁一怒之下抓起一把鹹魚大口吃下。這周將登場的大彩蛋是雙金影后梅芳，她客串演出「九媽」，睽違11年後再度與夏靖庭演母子，預告中九媽對著兒子林阿九說：「人多的路，不會是絕路。」盡顯母性的光輝與智慧，讓觀眾無不動容。

吳慷仁劇中大口吃下鹹魚，告誡閩客部落要是真讓官軍進入琅𤩝，將為所有人帶來生存危機。事實上，吳慷仁非常怕吃魚，這段戲是他的即興演出，強忍著懼怕的味道，拍了2、3次才完成，他表示：「演著演著氛圍到了我就吃了，而且那些鹹魚是美術道具，不是做來吃的，超級臭。」吳慷仁也解析角色「水仔」背後的目的：「水仔跟兩位兄長，從第一場對戲，蹲在那邊是我決定的，因為這是我家，哥哥們坐，我蹲著就好；而到了第七集這場說服戲，我也是蹲著，因為我有求於他們。」

吳慷仁從雷洪、夏靖庭身上學到很多，他表示：「雷洪大哥能在僅有的場次迅速抓到重點，精準詮釋狠勁的樣貌；劇中我常挨夏哥打，但每次對戲只要有他在我就很安心，有一場戲他直接打過來，我都不擔心，還叫他用力點，因為我知道他會保護我。」夏靖庭雖然有一半客家血統卻不會講客語，開拍前足足花了2個月從頭學起，他透露正好那段時期希望能接演不同的角色作為自我挑戰，他覺得導演選角非常厲害，「其實雷洪大哥的客家話講得非常好，我一直疑惑為何不選他演客家庄的人呢？看了戲我才慢慢發現，導演給自己挑戰，也給演員挑戰，戲簡單就不叫演戲了。」

與梅芳飆戲，夏靖庭笑稱：「跟梅芳阿姨在一起，戲裡戲外很自然地就會對她畢恭畢敬。」曹瑞原導演表示：「除了蝶妹、烏米娜，劇中第三個主要女性角色就是九媽，場次不多，卻都是關鍵，梅芳阿姨將客家女性護家的堅定與果決，詮釋得淋漓盡致，雖然有點巧詐，但也是一種生存的能力吧。」導演與梅芳在恆春首次碰面時，第一句話竟不約而同說出：「終於合作了。」讓他直呼太巧了。

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