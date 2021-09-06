林志穎名模妻大秀長腿！37歲凍齡顏值不輸男神　喊話「要做少女了」

46歲的「不老男神」林志穎與老婆陳若儀結婚多年，育有3個孩子，也曾帶著老婆和媽媽一同參加真人秀《婆婆和媽媽》，可愛又逗趣的一家人讓觀眾印象深刻。除了林志穎的凍齡顏值之外，老婆陳若儀身材也保養得宜，近來她曬出一張帶著孩子戲水游泳的生活照，37歲真實身形令人稱羨。

陳若儀擁有174公分的高挑身材，由模特兒出身的她，曾有「小林志玲」的封號，目前與林志穎將生活重心放在家庭，也不吝嗇在社群平台上分享生活點滴。陳若儀日前在IG上曬出與孩子們玩水的模樣，開心寫下：「孩子們放了快4個月的暑假，終於開學了。他們一早特別興奮！當然媽媽們應該更興奮吧！」

值得注意的是，陳若儀身穿連身泳裝開高衩，儘管只有側身入鏡，不過她逆天的長腿和渾圓翹臀難以忽視，S曲線極為性感。另一張陳若儀與閨密的合照也十分吸睛，只見她穿上螢光粉色泳裝，辣曬纖細的腰身和白皙美背，笑說：「媽媽要回去做少女了。」陳若儀完全不像37歲的三寶媽，好身材驚豔不少粉絲：「請問是哪裡的美人魚」、「妳一直都是少女」、「根本是最美媽媽」、「保持少女的外型與親和的內在，真的很棒」。

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