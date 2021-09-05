22歲台捷混血嫩模離奇墜樓亡　脆樂團哀悼：盼小天使不再痛苦

22歲台灣、捷克混血的羅姓嫩模，4日被人發現墜樓身亡，遺體卡在老公社區大樓外牆的管道上。羅姓嫩模有憂鬱症，自爆每天要吃將近20顆藥穩定病情，去年和交往4天的老公閃婚，IG貼文常常透露遭受憂鬱症折磨，身亡前曾預告：「今天我死，是XXX（老公名字）害的，我要海葬，掰掰。」

羅姓嫩模去年4月認識張男，交往4天閃電結婚，同年6月，羅姓嫩模的發文有憂鬱症傾向，透露每天吃將近20顆藥，「靠藥活著，好痛苦啊。」同年7月，羅姓嫩模發表對韓劇《雖然是精神病但是沒關係》精神疾病議題的看法，「我們只是生病，像高血壓一樣，要持續的吃藥，但偶爾還是會發作，我們不是神經病，也不是裝出來的，沒人願意為了假裝自己有精神病而吃那麼多藥，沒人願意在谷底時傷害自己，只能靠藥物活著。」似乎飽受心理壓力。

羅姓嫩模年僅22歲，因「高級厭世臉」小有名氣，作品包括時尚雜誌封面、樂團歌曲MV，還在綜藝節目《同學來了》亮相，掀起Dcard網友討論，羅姓嫩模在本月2日預告：「今天我死，是XXX（老公名字）害的，我要海葬，掰掰。」不料4日就被發現香消玉殞，留給粉絲無限遺憾。

她生前曾為Crispy脆樂團拍過MV，團員在臉書粉絲頁哀悼她的離去，「非常難過，希望成為小天使的你可以不再感到痛苦，希望這個世界能再多一點溫柔，多一點同理與包容」。

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