逃不過「辱華」？張鈞甯碩士論文被控台獨　網友憂心波及4作品

小S在東京奧運期間，稱中華隊選手為「國手」，遭大陸網友出征，代言也被解約，沒想到，張鈞甯昨（5日）被挖出11年前的碩士論文題目有「我國」2字，也遭扣上台獨帽子，粉絲憂心她4部待播的作品恐怕受到影響。

張鈞甯2010年畢業於中央大學產經研究所，碩士論文談「我國演藝人員經紀管理之法制問題」，論文封面下的時間寫著「中華民國九十九年七月」，其中「我國」、「中華民國」等字被大陸網友質疑是台獨言論，「立場非常令人震驚」、「這是嚴重的錯誤」、「不要啊，非常喜歡的一個女演員，拜託拜託，千萬不要翻了」！

不過也有不少大陸網友認為指控太牽強，「她是說了啥不當言論，說清楚講明白。兩岸有其時代背景…，這是歷史的悲哀」、「捕風捉影，莫名其妙，沒有出格的言論上來扣帽子，就是資本想利用輿論把鈞甯毀了」，要貼標籤的人拿出具體證據。

今年39歲的張鈞甯演過多部膾炙人口的陸劇，2014年以《武媚娘傳奇》打開大陸市場，後來陸續接演《軍師聯盟》、《如懿傳》、《溫暖的弦》人氣水漲船高，高知名度為她帶來多個代言，如今政治立場被作文章，大陸網友擔心她與楊紫演出的新作《女心理師》會遭到除名或刪鏡頭。（編輯：楊穎軒）

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