大陸對演藝圈進行「清朗行動」，大動作整頓劣跡藝人和飯圈亂象。張鈞甯因11年前的碩士論文使用「我國」2字，被小粉紅出征是「台獨」，今（6日）張鈞甯透過工作室發表聲明，強調：「張鈞甯女士無台獨立場，她一直堅定地認同自己的中國人身分，也絕不允許任何有心人利用地域製造矛盾。」

張鈞甯近日被大陸網友起底，11年前中央大學碩士論文題目是「我國演藝人員經紀管理之法制問題」，其中「我國」2字被舉報是台獨鐵證，另外張鈞甯過往言論也被挖出，包括她說「台灣不能輸」、母親鄭如晴與大陸網友之間的「甯」字改名戰，通通被小粉紅批評一番。

張鈞甯手上還有楊紫《女心理師》、彭于晏《第一爐香》等作品尚未上檔上映，無端捲入台獨風波，張鈞甯火速透過工作室止血：「張鈞甯女士無台獨立場，她一直堅定地認同自己的中國人身分，也絕不允許任何有心人利用地域製造矛盾。」

人在上海的張鈞甯，午間透過微博發文：「在演藝生涯中，我遇到了兩岸三地值得尊敬的師長與有志同仁，我熱愛表演並將之視為自己的事業。兩岸中國人都是中華民族的組成部分，我不是台獨，5000年中華文明讓我們學會的是，堂堂正正、頂天立地的中華兒女之道。」

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