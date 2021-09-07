吵架練2週！《俗女2》嘉玲爸媽互懟飆收視　于子育為拍戲寧捨戀情

《俗女養成記2》第五集平均收視達4.6，超過100萬人同時收看，45歲至54歲每分鐘平均收視達7.22，周周蟬聯收視冠軍，魅力相當驚人。昨（5）晚收視最高5.15落在于子育、陳竹昇夫妻口角，于子育事前花了很多時間演練，她說：「為了這場戲我大概準備了1、2個禮拜，把劇本背得很熟，面對對方臨時增加的動作和語助詞才不會受影響。」為戲用心的程度表露無遺。

以下有雷

劇中陷入老年恐慌危機的嘉玲爸（陳竹昇飾），抱怨嘉玲媽（于子育飾）對他管太多，阻擋了他的夢想，還限制他的用錢，一句「我的人生就像這碗湯，沒滋沒味難喝得要死」，道盡心中的苦，而嘉玲媽則哭訴：「我嫁到你們陳家，每天都在想怎麼省錢。」表達為了家庭奉獻了自己的青春，省錢都是為了全家人，兩人吵架的颱風尾也掃到了姊弟嘉玲（謝盈萱飾）、嘉明（宋偉恩飾）身上，這段劇情讓許多觀眾看了非常有感，紛紛表達劇情「超寫實」。

收視第二高5.07落在金德興中藥行子承父業，劇中勇伯（洪都拉斯飾）因中風過世，嘉玲爸正準備親手準備寫藥懺，希望勇伯能無病無痛地到另一個世界享福，嘉玲阿公（夏靖庭飾）看到後決定自己親手來寫，邊寫還邊向小嘉玲（吳以涵飾）說：「阿公這間店，以後就交給你爸爸了。」在經歷了一場陳家婆媳逼宮，以及好友勇伯扮演間諜考驗接班人後，嘉玲阿公最後終於放下執念，用保留自己的自尊的方式，看似向孫女說出自己決定交出金德興的經營權，實際也是說給一旁的嘉玲爸聽，看了讓不少觀眾鼻酸。

嘉玲姊弟和爸媽在劇中同步陷入感情關係的泥沼，問及事業、愛情如何抉擇？于子育說：「因為現在剛好喜歡工作，所以乾脆不要談戀愛，要不然我可能會以男朋友或老公為主。」但熱愛演戲工作的她表示，如果對方堅持要她以家庭為主，她也會因此考慮是否要跟對方在一起。洪都拉斯就像嘉玲爸，1個月向老婆領2萬元生活費，他笑說：「我自己沒有經濟自主的能力。」但認真地感謝老婆管好家裡的一切，讓他在外面奮鬥沒有後顧之憂，此外他也自曝說：「我覺得會做家事的男人非常可取，像我就非常喜歡做家事。」並向所有女性同胞喊話，應該鼓勵老公：「好棒喔！你煮的飯好好吃喔。」楊銘威虧說：「應該是老婆在旁邊才這麼說的吧？」

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