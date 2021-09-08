浮誇如華麗皇宮！白冰冰6億豪宅首曝光　吳宗憲搶趴床網友羨慕

66歲的藝人白冰冰（白雪嬅）出道多年，她曾於多年前大手筆砸下1.3億台幣在林口置產，蓋了300多坪、4層樓高的電梯透天別墅，如今豪宅價值已經高達6億。近日白冰冰就在節目《綜藝玩很大》中難得開箱內部裝潢，讓許多網友相當羨慕。

《綜藝玩很大》的主持人吳宗憲和KID近來參與「五星級到府服務」企畫，前往藝人家中化身掃地叔叔、美容師和廚師等角色，幫忙分擔其家務，順便一探究竟他們家中真實的樣貌。

其中白冰冰的家讓吳宗憲和KID為之驚豔，一進門就能看到日式庭園，內部裝潢更是皇宮等級，一眼望去全都金光閃閃，華麗的歐式風格和高達多件不同款式衣服的房間，讓人忍不住多看幾眼，彷彿置身童話故事裡的城堡。從白冰冰的家中可以看到多幅大師作品、浮誇的沙發和舒適的地毯等各式高級傢俱，連床也走法式風格，吳宗憲和KID甚至直接爬到床上和白冰冰一起休息，笑翻現場所有工作人員。

白冰冰內部裝潢曝光後，掀起網友熱議：「真的大開眼界，太豪華了吧」、「沒想到可以到白冰冰家，不過參觀的時間真的太少了」，也有不少人誇讚她節目效果十足，希望製作單位可以邀請她上節目。

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