不婚不生是優勢？《俗女2》陳嘉玲「不想浪費生命」讓粉絲揪心

台灣熱播的電視劇《俗女養成記》，從第一季闔家歡樂的輕鬆喜劇，來到第二季後劇情大突破，收視率也節節高升，上周已突破5.15的佳績，更讓人明瞭當初導演與演員們為何苦口婆心，希望觀眾把這部戲當作一部新戲看待的心情，第五集劇情跳脫以往歡樂情景，增添了男性視角，講述嘉玲阿公退休後、面對好友離世的恐慌心情；以及靦腆的爸爸和初戀學妹重逢，心如止水的中年低潮，似乎又有桃花降臨。

最大的危機，來自陳嘉玲的驗孕棒出現了兩條線，意外的驚喜降臨，當醫生樂觀地說這是「奇蹟」，她卻堅定回答「不想浪費生命」，在媽媽又抱怨為家裡攢錢犧牲時，更大膽脫口說出：「每次都這樣說，又沒人逼你，你可以不要當媽媽啊！」

「要不是為了小孩，我早就……」，這句宛如錄音帶不斷重複播放的台詞，想必很多人小時候都很熟悉，幾乎每個父母都朗朗上口，只是當時年紀小，幾乎不會頂嘴或違抗，當陳嘉玲如刀刃般的話語，直接戳進媽媽痛處時，觀眾們都心有戚戚焉，藏在心裡那句「我又沒要你生我」，透過演員的發聲獲得抒發。

這季編劇野心很大，決定挑戰新女性價值觀，這集一開頭，邁入40歲大關的陳嘉玲，好不容易展開導遊新工作，順利累積了積蓄，看似願景一切美好，卻意外發現懷孕，連連罵了6聲國罵，還幻想出未來婚後育兒時，蔡永森擺爛不管不顧的情境，自己嚇死自己。加上女老闆劈頭一句「不婚不生是妳現在最大的人生優勢」，讓她企圖違背社會主流思想，下定決心想拿掉孩子。

傳統觀念裡，一男一女的結合就是為了傳宗接代，女性嫁人前還要被評頭論足，推測生育能力，才能順利進到對方家門。結婚生子就像有一套SOP的流程步驟，等待女性完成，女性甚至催眠自己，只有經歷生育過程，女人的生命才得以完整。

陳嘉玲的媽媽教育程度不高，被送去做女工，先有後婚，按照傳統觀念順理成章結婚，生下兩個孩子，卻沒深究過生小孩，究竟是為自己還是為小孩？

父母與子女親緣血濃於水，卻是不同的個體，需要良善溝通，吵架之餘就會脫口「我要不是為了你，才犧牲了一切」的話，聽在小孩耳裡沒有感激，只是一種情緒勒索。

過去繁衍下一代，多子多孫多福氣的舊觀念，認為家族就該延續血脈、養兒防老，以後老了有孩子照顧，這個想法在現今社會面臨很大挑戰，養兒育女不光只是賺錢，拉拔孩子吃飽喝足，就能無事一身輕，還要承擔教育責任，為了不讓小孩輸在起跑線上，送他們上好學校，更是煞費苦心。

女星黃小柔就在臉書感嘆，這幾年感受特別深，「單身還沒結婚之前，想怎麼玩怎麼花，總覺得再努力工作就好，現在三個孩子、三份沉重的金錢壓力，已經沒有辦法再這樣恣意亂買，開始慢慢學會理財。」小孩的學費是沉重壓力，黃小柔笑說收到學費單，常常覺得腳有點軟。陶晶瑩附和說：「學費漸漸挪用了我的養老金」；唐從聖則開玩笑說：「所謂的學費，就是讓家長學習不要消費」。

是的，傳統養兒防老的觀念不再適用，現在很多父母是養老防兒，領悟到小孩不但沒有帶財，還可能花掉你的積蓄，影響下半生的幸福，不如當個快樂頂客族。對現代女性來說，不一定要生小孩，生命才會完整。而開明的父母即使有了下一代，像女星小蠻、邵翔夫婦，也不會將照顧老人責任丟給小孩，反而希望孩子有自己的人生，勇敢大膽往前飛就好。

以往遇到催婚，爸媽還會幫妳相親，慢慢地，當婚姻不再是唯一時，很多父母反而不勸婚，卻會告訴女兒，就算不婚，生個小孩至少有人陪伴，老了有人照顧，邏輯非常清奇。現代女性不想生小孩，不啻是保持身材，而是生下來後，會思考能提供怎樣的生活、教育環境給下一代，若考量實際條件，無法保障未來資源，沒錢沒房沒車，沒有能力養育，卻硬要生小孩，沒有父母雙全的家庭溫暖，只把他當作自己老年的寄託，真的對下一代好嗎？

陳嘉玲的煩惱，戳中很多女人的心聲，沒辦法養，不如不要當媽媽，是否才是負責任的態度？如果生小孩阻礙現在的事業和人生，真的要生下他嗎？如果不想，我們有權扼殺一條生命嗎？這個話題值得女性思考，隨著劇情推演，如果妳是陳嘉玲，會做出何種抉擇呢？ 期待《俗女養成記2》下一集，給我們新的啟發！