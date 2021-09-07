王彩樺作媒幫NONO追朱海君　「結婚時我哭得比新娘還慘」

公視台語台、民視《孟婆客棧》改編自2018年唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品，以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為記憶所羈絆。昨（6日）釋出「冥界篇」預告，由羅北安、王彩樺演出閻羅王夫婦，而王彩樺這個「閻羅王太太」還身兼亡者們的愛情顧問，劇中甚至透過出書、直播指點愛情迷津，她笑喊：「教人怎麼戀愛，還滿好玩的。」王彩樺在演藝圈還真的曾經作媒成功，銀色夫妻檔NONO、朱海君就是她促成的一段良緣。

王彩樺透露自己曾幫NONO牽紅線追老婆朱海君，給了他女方的電話，笑說：「後續讓兩人自由發展。」但當時曾跟著NONO一起到朱海君屏東娘家提親，「兩人訂婚結婚我都在，結婚時我哭得比新娘還慘，因為真的很感動，相愛的人終成眷屬。」王彩樺拍完《孟婆客棧》也受到啟發，她說：「要珍惜每一個當下，不知道未來會怎樣，至少我要好好得過每一天，面面俱到廣結善緣，幫助更多需要幫助的人。」

對於羅北安而言，台語台詞是最大挑戰，他透露自己是眷村小孩，50歲才開始學台語，就好像用幼稚園的程度，去回答研究所的問題，「難」！劇中他飾演的閻羅王手裡有一本亡者在世時的功過簿，他說有功過簿就有了高低上下，如果沒有現世報，那麼就有了《孟婆客棧》中的種種情節，「這也是《孟婆客棧》給我們的啟示吧。」羅北安語重心長說，人過60歲之後，面對的生死也越來越多了，長輩、同輩、甚至晚輩的逝去，都給自己不同程度的惋惜。《孟婆客棧》將於10月17日起每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD也將於10月17日上架，民視預計於11月播出。

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