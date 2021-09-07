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原因太揪心！鍾欣凌雙料入圍金鐘　女兒淚眼哀求「別得獎」

鍾欣凌▲幼兒園爆群聚，鍾欣凌欲言又止曝心境。（圖／桂田文化藝術基金會提供、鍾欣凌臉書）
文 : NOWnews今日新聞

藝人鍾欣凌雙料入圍第56屆金鐘獎，分別以《我的婆婆怎麼那麼可愛》和《超級總動員》入圍戲劇節目女主角獎和兒少節目主持人獎，她今（7）日與楊貴媚、嚴藝文出席實境節目《老少女奇遇記》錄影，與台東的居民一起跳早操。近來爆發幼兒園群聚感染，鍾欣凌被問到會不會擔心又要再升至三級警戒，她則一臉失望，意有所指地表示好不容易才脫離女兒。

新北幼兒園群聚事件讓許多家長非常擔心孩子，被問到會不會擔心女兒去上學，鍾欣凌欲言又止地表示：「可是好不容易才可以送到學校…」表示疫情期間24小時都在跟女兒相處：「小孩每天都一直跟我說很無聊，心想這樣下去不是辦法，不過到了第二周之後就比較好一點，還買了一個彈跳床來解決她們的無聊。

▲鍾欣凌疫情期間24小時都在跟女兒相處。（圖／鍾欣凌臉書）
▲鍾欣凌疫情期間24小時都在跟女兒相處。（圖／鍾欣凌臉書）

鍾欣凌的大女兒目前小學4年級，另一個則是大班，這次她有望角逐第4座金鐘獎，透露小女兒有次曾淚眼汪汪地告訴她：「不希望妳得獎，因為妳這樣拿完獎就會很晚回家，不會陪我睡覺。」傻氣的童言童語讓鍾欣凌哭笑不得，溫柔地說：「媽媽答應妳，可以的話，我結束後還是會回來陪妳睡覺，但是獎還是要拿！」鍾欣凌這次特地遠赴台東出外景一個星期，晚上和家人報平安時，小女兒還哭著說很想媽媽，並吵著要求查勤房間：「小女兒在醞釀要哭的情緒，她其實本來沒事，跟我視訊完就開始哭，還好大女兒已經很自在了。」

鍾欣凌透露拍攝《我的婆婆怎麼那麼可愛》期間，因為壓力大想吃宵夜，加上睡眠時間短，會一直想吃東西才導致越來越胖，甚至到後期還要訂製更大件的戲服，不過她笑說自己原本有94公斤，在努力減重、戒晚餐和168斷食後，就成功花了2個月的時間瘦到88公斤。

　
▲鍾欣凌（前排右）與楊貴媚（前排右2）、嚴藝文（前排右3）出席《老少女奇遇記》錄影，與台東居民一起跳早操。（圖／桂田文化藝術基金會提供）

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Tags : 入圍女主角獎女兒學校幼兒園得獎我的婆婆怎麼那麼可愛疫情群聚金鐘鍾欣凌

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