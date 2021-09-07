曾想反擊天王嫂培訓班！方媛不介意被貼標籤　郭富城用「酷」挺愛妻

俗話說，每個成功的男人背後，都有一個偉大的女人。

會不會有那麼一天，這個付出的女人不需隱身於背後，能夠站出來擁有自己的一片天？

風靡一時的香港四大天王，影視歌三棲能力稱霸兩岸，如今四位天王都已成家立業，張學友拍攝電影結識女星羅美薇，1996年結婚後，羅美薇淡出螢光幕，鮮少曝光。劉德華和朱麗倩祕戀20幾年，2008年守得雲開見月明，終於結為連理，婚後繼續隱形，當天王背後的賢慧女人。黎明和助理阿Wing再婚後喜獲愛女，老婆深居簡出，很少在公眾場合露臉。

唯獨郭富城的老婆方媛，嫁給天王4年，依舊保持時尚網紅身分，在微博向粉絲推薦美妝產品，也拍起親子vlog，大方分享兩個寶貝女兒的家庭生活，無論是健身、美食、化妝，她都願意公開於大眾面前，最近更首度受訪，聊起纏身許久的「天王嫂培訓班」傳聞，方媛透露，每個人都會在意別人怎麼想，當時真心想要解釋，寫了很長一段話，最後還是刪掉放棄了，「把一切交給時間吧」！

相信的人永遠會相信你，不信的永遠不信，解釋都是多餘的。明星一旦戀情曝光，另一半條件匹配，才會被外界看好，55歲天王和34歲嫩模的組合，在粉絲眼裡，就是不食人間煙火的唐僧，被妄想攀附高枝的蜘蛛精纏上，郭富城2015年公布戀情時，方媛被評為「心機女」，還有媒體爆料她是透過經紀人Amy特殊培訓，才能巧奪天王芳心。

不過，路遙知馬力，日久見人心。郭富城、方媛認愛至今6年，生了兩個可愛女兒，大女兒4歲，小女兒2歲。叱吒風雲的天王，每每被捕捉到夫妻同框照，都是小情侶恩愛模樣，過年私下返鄉見家人、走進超商買辣條、逛街時牽手說悄悄話，慶生還大方放閃，用手合比了一個愛心，這對相差近22歲的夫妻，感情相當甜蜜。

不僅如此，方媛嫁入豪門，沒有成為揮霍金錢的貴婦，炫耀珠寶、名牌包，亦沒有參加名媛時尚派對，變成鎂光燈焦點，仍是甜美小資女模樣，今年從香港搭機去上海探班郭富城拍戲，vlog記錄了女兒第一次體驗坐飛機，畫面是她和女兒們委身於經濟艙內狹窄空間裡用餐，相當節省。

只要曝光於大眾前，總有人評頭論足，感情沒得質疑，網友轉而謾罵天王對嫩妻太小氣，沒有招待妻女坐豪華頭等艙。個性低調的方媛沒有強悍反擊，見到網友評論「疫情減少了航班，買不到票很正常啊」、「坐經濟艙方便照顧兩個小朋友」，她以大拇指圖案留言按讚表達心聲。

今年8月她過生日，老公拍戲未能同框，只好轉發舊照祝賀老婆，夫妻在微博每年照例慶生曬恩愛，沒有漏掉一次，也有人挑事「用舊照沒誠意」，婚姻肯定有問題，天王嫂動輒得咎，實屬不易。

方媛接受大陸雜誌《紅秀》訪問，展露良好心態，「大家叫我天王嫂，我當然不介意，但我更喜歡大家叫我英文名字Moka。Moka是真實的我，天王嫂只是一個稱呼，兩者我都接受，叫我Moka很有親切感，就像認識很久的朋友一樣」。郭富城也在文章底下留言「酷」，一個字力挺老婆。

流言蜚語的天王嫂標籤，被當成茶餘飯後的話題，對她來說都有影響，但生活是自己的，方媛每日照樣哄小孩吃飯、健身、和朋友聚會。從小就喜歡工作，甚至為同事買菜做飯，曾獲「最佳新進員工」的獎座，迄今仍被保留在家。孕期停頓發微博一陣子，沒有工作，生活宛如進入停滯期，讓她一度心慌。

為了做好時尚博主身分，經紀人幫她規畫，一個月內必須更新微博、小紅書的次數。她將50%時間留給家庭，50%留給私人，「朋友、工作、家庭都是生活的組合體，平行得好，生命才有動力」。對於網友的閒言閒語，她不會隨意反擊，現在每一步都要想到對家人的影響，有時候不開心，只要另一半理解、安慰與支持，就讓它隨風去吧。

女人在當上老婆、母親之前，都只是她自己。方媛很滿意現階段生活，更希望讓大家認識自己這個人，而不是郭富城的老婆，4年了，她慢慢站到大眾眼前，方媛的一小步，是女人們的一大步，愛上天王沒有錯，錯在人們的有色眼光。