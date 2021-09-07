痛失二胎首露面！鳳小岳努力安撫老婆傷痛：找到往前走的力量

33歲鳳小岳和老婆洪喆君結婚5年，育有1子「小木耳」，今年1月底才宣布迎來第二胎，沒想到，上月中透露孩子「1顆腎沒有成形」，無緣來到這個世界，他今（7日）出席第八屆唐寧茶調飲大賽活動，談及此事說：「家裡的人都已經找到繼續往前走的力量。」

鳳小岳表示，寶寶離開時剛好本土疫情爆發，「不光是家裡面的事情，連工作也停掉了，讓我有時間思考人生真正重要的事情是什麼」，透露目前心情還好，但坦言當時安撫老婆跟5歲兒子不太容易，小孩子似懂非懂。是否會再拚第二胎？鳳小岳說夫妻有達成共識，先花時間做彼此喜歡的事，不會揹著痛苦試圖彌補。

昨天爆出新北幼兒園群聚事件，會不會擔心已經開學的小木耳，鳳小岳直言：「台灣這塊已經做得很好了，是很有福氣的島嶼，有朋友在美國跟英國，一整年沒有動（指開工、復學），台灣算是好了很多。」（編輯：楊穎軒）

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