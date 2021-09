獨家／斜槓媽咪需要支持！林可彤：婚姻不是靠浪漫，是靠體諒

每個媽媽都有本難念的育兒經,在煩瑣的日常中找到快樂,是女性的最大智慧。

名模林可彤2017年與銀行副總裁武廣明結婚,婚後育有一子Adam,今年又迎來了第二個寶貝Aston,晉升二寶媽的她,大方和粉絲分享育兒階段的酸甜苦辣,無論是生產檯上淒厲吼叫的艱辛,和孕後身形變化、積極瘦身過程,極其坦白、不計形象地吐露真心話,可愛又活潑的個性,真的讓人很想頒發一張「最佳二寶媽」獎狀給她!

家庭迎來新成員,事業也更上一層樓,林可彤和林又立共同創立運動服飾品牌「Hyphy」,一邊掌管育兒細節,一邊成立運動服飾品牌,非常不容易,還好有帥氣老公當神隊友,分擔家庭責任,她接受《姊妹淘》訪問,與我們分享夫妻育兒的甘苦談。

睡前5分鐘分享,一起為「我們的家」努力

林可彤說,「我們沒有特別分配育兒工作,主要照顧者就是我,老公是協助,還好他很願意幫忙,工作很忙碌,但算是蠻居家型的男人(笑),目前居家辦公的時間也多,有個人待在家讓我使喚,顧起小孩就算蠻方便的!」

老公武廣明擔任高階主管,工作壓力大,假日是他的美好烹飪時光,難得能放下工作,和小孩一起悠閒吃飯,在陽台放個餐桌,美食美酒佐月光相伴,好愜意啊。

作為成功男人的另一半,林可彤不諱言,事業涉略領域不同,對彼此工作內容未必了解,較難有共同話題,不需要刻意對話,有時候陪伴比分享重要,「偶爾關心、偶爾聆聽,讓他知道你在身邊,等他想聊的時候就會侃侃而談」。

說完床邊故事,當孩子們入睡了,夫妻就把握睡前時光,花個5分鐘聊一下最近孩子的狀況、工作上遇到的難題,就很紓壓,感受兩個人一起為了「我們的家」共同在努力,這就是小倆口平衡壓力的方式。

沒有完美的媽媽,別把自己逼太緊

世上沒有完美的媽媽,常常越想做好,越會鑽牛角尖,林可彤生第一胎時,把自己逼得較緊,每天趕著下午5點回家,接手保姆工作,有次覺得付出關心較多,沒有獲得重視,老公說「那去找24小時保姆啊」,踩到她的地雷,氣到當下離家出走,結果走到書店,翻閱的還是育兒書籍,心裡放不下小孩,離開才1個多小時,又乖乖回家和老公擁抱和好。

「這都是成長的眼淚啊」,林可彤笑說當時太幼稚了,現在家裡有兩個寶貝,真的走不開,對於老公的脾氣更抓得住、也更能容忍。有了更多育兒經驗,她照顧小朋友得心應手,陪說故事陪喝奶,樣樣難不倒她,「真的不得不頒發好棒棒二寶媽獎給自己,但身體真的會累,加上工作蠻繁雜的,有時候對老大會比較沒有耐心,是很需要改進的部分。」

疫情期間,居家工作和育兒必須同步進行,對夫妻感情有很大考驗,林可彤光想每天三餐安排就會煩心,老公上班常要視訊會議,媽媽得負責控制小孩不要吵到爸爸,比較辛苦,不過,換個角度思考,一家四口有更多時間相處,她反而心存感激,「從前每個月都在出差的爸爸,這兩年在家陪孩子的時間多了很多,小孩的成長很快,我們可以一同陪伴他們的每一刻時光,很值得珍惜(看看我有多正面),什麼感情困擾,我轉頭看看小孩就能克服了」!

每晚,她還會用棉被蓋成帳篷的樣子,營造童話露營風,讓兩個寶貝躲在裡面玩耍,大兒子Adam有模有樣的說故事給弟弟聽,看著小孩成長很有成就感。

當母親是一種修煉,適時退讓促進溝通

同為兼職父母,賺錢養家就是一個夫妻共同承擔的責任,之前老公心急曾脫口而出「那你負責賺錢啊」,讓林可彤一度很受傷。

工作賺錢是讓人很有成就感的一件事,不過,為了家庭與孩子,父母有一方必須做出犧牲,處理日常平凡、瑣碎卻極重要的小事,才能成就這個家庭。林可彤理解另一半投入工作,覺得自己辛苦養家,偶爾無法理解妻兒的生活,誤以為老婆時間沒計畫好才弄得忙不過來,讓她備感無奈,「有時候小孩就是讓你變數太多的一個人生障礙物,當媽媽真的是修煉,容忍丈夫脫口而出的壞脾氣,也要耐著性子處理孩子的情緒」。

媽媽是家裡重要支柱,也是居中協調的橋樑,夫妻育兒難以避免有摩擦,林可彤曾經試過寫信給老公,告訴他「你說的話讓我不舒服」,老公也會說對不起,「有時候他會忘記,我也會說出不好聽的話反擊,情緒上來時講的話儘量不要留在心裡,等情緒過去了再正面的去檢討,下次要反擊前先深呼吸忍一下,有時候對方可能只是壓力大,口氣比較不好,但對家庭的愛大家都不會少」!彼此適時退讓,才能減少衝突,畢竟雙方目標都是希望家庭更好。

學習多看對方優點,表達對另一半的支持

姊妹淘的安慰,就是斜槓媽咪的傾訴管道,和結婚10幾年的好友訴說煩惱後,她學會多看對方優點,讓婚姻維繫得更好,結婚這4年多,彼此的稜角都在每一次爭吵後修正,更了解彼此的地雷區在哪裡,就會更順著對方的毛摸,爭吵就會變少,變成體諒與支持!連她都慢慢驚訝自己的成長與轉變。(笑)

多說甜言蜜語,是感情最好的潤滑劑,老公常誇她很會照顧小孩,把家庭經營得很好。林可彤透露最喜歡老公說「I ‘m so proud of you」鼓勵她,「我整個人就是很缺支持,哈哈!斜槓媽咪最煎熬的就是要把孩子照顧好,事業也不能少,當自己在工作上有一些成就的時候,都會很希望跟另一半分享,也會希望他明白我的努力與堅持,跟老公相比,我好像更少說好聽的話,很老派的方式就是關心他健康,提醒他少喝酒、多吃維他命,頂多說老公辛苦了!你做菜很好吃!這部分我也很需要學習,反而老公最近蠻常看著我的身材說:『感謝我生了兩個這麼可愛的孩子給他』(其實意思就是我怎麼還這麼胖啦!)」

她在臉書上分享育兒心得,寫實又逗趣的形容,引起很大共鳴,戳中很多媽媽們的心聲,會彼此加油打氣,對於有相同困擾的媽媽,林可彤建議會給她們多跟正能量的媽媽聊天吧,尤其是那些結婚超過10年婚姻還維繫得很好的表率,「婚姻的經營真的不是浪漫,更多的是體諒!」

她強調為家庭辛苦付出之餘,女人一定要愛自己,對自己好一點很重要,「想想今天剛做完臉、按完摩,還買了一個包,管他老公唸什麼,反正我都沒在聽!哈哈哈哈,這就是婚姻經營的真諦啊!(選我正解)」。