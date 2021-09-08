獨家／斜槓媽咪需要支持！林可彤：婚姻不是靠浪漫，是靠體諒

每個媽媽都有本難念的育兒經，在煩瑣的日常中找到快樂，是女性的最大智慧。

名模林可彤2017年與銀行副總裁武廣明結婚，婚後育有一子Adam，今年又迎來了第二個寶貝Aston，晉升二寶媽的她，大方和粉絲分享育兒階段的酸甜苦辣，無論是生產檯上淒厲吼叫的艱辛，和孕後身形變化、積極瘦身過程，極其坦白、不計形象地吐露真心話，可愛又活潑的個性，真的讓人很想頒發一張「最佳二寶媽」獎狀給她！

家庭迎來新成員，事業也更上一層樓，林可彤和林又立共同創立運動服飾品牌「Hyphy」，一邊掌管育兒細節，一邊成立運動服飾品牌，非常不容易，還好有帥氣老公當神隊友，分擔家庭責任，她接受《姊妹淘》訪問，與我們分享夫妻育兒的甘苦談。

在 Instagram 查看這則貼文 Hope Lin 林可彤（@missmisshope）分享的貼文

睡前5分鐘分享，一起為「我們的家」努力

林可彤說，「我們沒有特別分配育兒工作，主要照顧者就是我，老公是協助，還好他很願意幫忙，工作很忙碌，但算是蠻居家型的男人（笑），目前居家辦公的時間也多，有個人待在家讓我使喚，顧起小孩就算蠻方便的！」

老公武廣明擔任高階主管，工作壓力大，假日是他的美好烹飪時光，難得能放下工作，和小孩一起悠閒吃飯，在陽台放個餐桌，美食美酒佐月光相伴，好愜意啊。

作為成功男人的另一半，林可彤不諱言，事業涉略領域不同，對彼此工作內容未必了解，較難有共同話題，不需要刻意對話，有時候陪伴比分享重要，「偶爾關心、偶爾聆聽，讓他知道你在身邊，等他想聊的時候就會侃侃而談」。

說完床邊故事，當孩子們入睡了，夫妻就把握睡前時光，花個5分鐘聊一下最近孩子的狀況、工作上遇到的難題，就很紓壓，感受兩個人一起為了「我們的家」共同在努力，這就是小倆口平衡壓力的方式。

在 Instagram 查看這則貼文 Hope Lin 林可彤（@missmisshope）分享的貼文

沒有完美的媽媽，別把自己逼太緊

世上沒有完美的媽媽，常常越想做好，越會鑽牛角尖，林可彤生第一胎時，把自己逼得較緊，每天趕著下午5點回家，接手保姆工作，有次覺得付出關心較多，沒有獲得重視，老公說「那去找24小時保姆啊」，踩到她的地雷，氣到當下離家出走，結果走到書店，翻閱的還是育兒書籍，心裡放不下小孩，離開才1個多小時，又乖乖回家和老公擁抱和好。

「這都是成長的眼淚啊」，林可彤笑說當時太幼稚了，現在家裡有兩個寶貝，真的走不開，對於老公的脾氣更抓得住、也更能容忍。有了更多育兒經驗，她照顧小朋友得心應手，陪說故事陪喝奶，樣樣難不倒她，「真的不得不頒發好棒棒二寶媽獎給自己，但身體真的會累，加上工作蠻繁雜的，有時候對老大會比較沒有耐心，是很需要改進的部分。」

疫情期間，居家工作和育兒必須同步進行，對夫妻感情有很大考驗，林可彤光想每天三餐安排就會煩心，老公上班常要視訊會議，媽媽得負責控制小孩不要吵到爸爸，比較辛苦，不過，換個角度思考，一家四口有更多時間相處，她反而心存感激，「從前每個月都在出差的爸爸，這兩年在家陪孩子的時間多了很多，小孩的成長很快，我們可以一同陪伴他們的每一刻時光，很值得珍惜（看看我有多正面），什麼感情困擾，我轉頭看看小孩就能克服了」！

每晚，她還會用棉被蓋成帳篷的樣子，營造童話露營風，讓兩個寶貝躲在裡面玩耍，大兒子Adam有模有樣的說故事給弟弟聽，看著小孩成長很有成就感。

在 Instagram 查看這則貼文 Hope Lin 林可彤（@missmisshope）分享的貼文

當母親是一種修煉，適時退讓促進溝通

同為兼職父母，賺錢養家就是一個夫妻共同承擔的責任，之前老公心急曾脫口而出「那你負責賺錢啊」，讓林可彤一度很受傷。

工作賺錢是讓人很有成就感的一件事，不過，為了家庭與孩子，父母有一方必須做出犧牲，處理日常平凡、瑣碎卻極重要的小事，才能成就這個家庭。林可彤理解另一半投入工作，覺得自己辛苦養家，偶爾無法理解妻兒的生活，誤以為老婆時間沒計畫好才弄得忙不過來，讓她備感無奈，「有時候小孩就是讓你變數太多的一個人生障礙物，當媽媽真的是修煉，容忍丈夫脫口而出的壞脾氣，也要耐著性子處理孩子的情緒」。

媽媽是家裡重要支柱，也是居中協調的橋樑，夫妻育兒難以避免有摩擦，林可彤曾經試過寫信給老公，告訴他「你說的話讓我不舒服」，老公也會說對不起，「有時候他會忘記，我也會說出不好聽的話反擊，情緒上來時講的話儘量不要留在心裡，等情緒過去了再正面的去檢討，下次要反擊前先深呼吸忍一下，有時候對方可能只是壓力大，口氣比較不好，但對家庭的愛大家都不會少」！彼此適時退讓，才能減少衝突，畢竟雙方目標都是希望家庭更好。

在 Instagram 查看這則貼文 Hope Lin 林可彤（@missmisshope）分享的貼文

學習多看對方優點，表達對另一半的支持

姊妹淘的安慰，就是斜槓媽咪的傾訴管道，和結婚10幾年的好友訴說煩惱後，她學會多看對方優點，讓婚姻維繫得更好，結婚這4年多，彼此的稜角都在每一次爭吵後修正，更了解彼此的地雷區在哪裡，就會更順著對方的毛摸，爭吵就會變少，變成體諒與支持！連她都慢慢驚訝自己的成長與轉變。（笑）

多說甜言蜜語，是感情最好的潤滑劑，老公常誇她很會照顧小孩，把家庭經營得很好。林可彤透露最喜歡老公說「I ‘m so proud of you」鼓勵她，「我整個人就是很缺支持，哈哈！斜槓媽咪最煎熬的就是要把孩子照顧好，事業也不能少，當自己在工作上有一些成就的時候，都會很希望跟另一半分享，也會希望他明白我的努力與堅持，跟老公相比，我好像更少說好聽的話，很老派的方式就是關心他健康，提醒他少喝酒、多吃維他命，頂多說老公辛苦了！你做菜很好吃！這部分我也很需要學習，反而老公最近蠻常看著我的身材說：『感謝我生了兩個這麼可愛的孩子給他』（其實意思就是我怎麼還這麼胖啦！）」

她在臉書上分享育兒心得，寫實又逗趣的形容，引起很大共鳴，戳中很多媽媽們的心聲，會彼此加油打氣，對於有相同困擾的媽媽，林可彤建議會給她們多跟正能量的媽媽聊天吧，尤其是那些結婚超過10年婚姻還維繫得很好的表率，「婚姻的經營真的不是浪漫，更多的是體諒！」

她強調為家庭辛苦付出之餘，女人一定要愛自己，對自己好一點很重要，「想想今天剛做完臉、按完摩，還買了一個包，管他老公唸什麼，反正我都沒在聽！哈哈哈哈，這就是婚姻經營的真諦啊！（選我正解）」。