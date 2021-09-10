專訪／周渝民坦承求婚不浪漫　在家抱老婆看電影就是小確幸

金鐘視帝周渝民睽違9年回歸台劇《逆局》，劇中身兼律師、犯罪心理剖繪師、受刑人3種身分，協助警察追緝駭人性虐殺組織，在影音平台以18禁尺度上架，血腥情慾場面驚人。周渝民和老婆喻虹淵育有5歲女兒「小公主」，當爸爸後再拍動作戲，周渝民更加懂得保護自己，他在《NOWnews今日新聞》專訪中提到，年輕時拍戲衝第一，曾遇過墜馬險境，一身舊傷的後遺症，全要花時間復健，這次他主動要求戴護具，對安全更加重視。

周渝民出道20年，警察、武將、殺手都演過，身體落下不少毛病，周渝民回憶拍《忠烈楊家將》時，殺青那場戲，攝影機後面滿滿的人，他騎的那匹馬突然失控，眼看再不拉韁繩，馬兒絕對會衝撞到人群，周渝民用力一拉，馬兒前腳凌空抬起，屁股像煞車般在地上拖行，周渝民連人帶馬慘摔在地，膝蓋被馬鞍死死壓住，整匹馬的重量壓下來，他以為腿要廢了，所幸最後只是受傷。

周渝民熱血一湧求戲好，常不戴護具就要上陣，左膝、腰部、脊椎不少舊傷，因為髖關節受傷，現在已經無法做「側踢」抬腿動作。所以這次拍《逆局》，周渝民主動要求戴護具，也事先跟武術指導溝通好，要是他又罔顧自己安危，記得拉他一把，像是他被夏騰宏在獄中痛揍的戲，好幾次離水泥矮牆的尖銳牆角只有數尺，周渝民也是試戲暖身後直接要拍，被工作人員拉到一旁冷靜，要他乖乖戴上護具，讓他笑說跟團隊合作多了一份安心感。

而飾演一個聰慧善言的律師，周渝民花了很多時間，請教劇組的法律顧問，同樣一句話，正常人會怎麼說？換作律師會怎麼說？把藏在字裡行間的不自信感通通修掉。演完這個角色會更擅長辯論嗎？他笑說：「我本來就很會講話。」通常夫妻意見不合，周渝民都不是唇舌落下風的那方，但是辯贏老婆其實也沒多大意思，他只要覺得夫妻要開始爭吵了，通常就會選擇讓彼此冷靜，也是第一個願意主動解決問題的那個人。

劇中他的角色因為對警界灰心，棄警從律，這點他在演藝圈也有相同感受，直言「很少喜歡演藝圈過」，剛出道演《流星花園》，「F4」紅遍大街小巷，他沒有想到當年那個跟媽媽說「出去打個工」的小夥子，這份工一打就是20年，可是成名的代價，是聳動標題的攻擊及隱私生活攤在陽光下，那段時間他常常想著「退出演藝圈」，直到拍了《戰神》，周渝民挑戰2個個性截然不同的雙胞胎，第一次享受到當演員的成就感，體內的表演魂也就此燃起。

這次與年輕導演莊絢維、陳冠仲合作，兩位導演風格自由，「我們採用的方式是想先看演員怎麼詮釋，如果看起來舒服就照演員方式做。」周渝民坦言，他不是第一回遇到給演員極大空間的導演，這份信任演員要自己撐起來，好比小說中的主角「梁炎東」其實更加冷血，但是周渝民自己就賦予這個角色多一點的「憐憫」，像是《逆局》第一場戲，他從夏騰宏手中救出工頭，箇中的人性層次，就是周渝民自己消化劇本後的發揮。

在《逆局》的片花中，有一段周渝民和林予晞的遊樂園求婚戲，周渝民回想自己求婚，就是對喻虹淵說一句「我們結婚吧」，沒想到簡單的一句話，對喻虹淵來說足以刻骨銘心，前陣子周渝民一家三口出去喝咖啡，喻虹淵突然說：「從你求婚以後，好久沒有那麼浪漫了。」周渝民心想，當時那樣求婚也沒多浪漫啊？！不過他認同，婚後是過生活，歸於平淡是一定的，這個階段追求的不是浪漫，更多是生活中的小確幸，比方說抱著老婆窩在沙發上看電影，對他而言就是一種小確幸，拍完《大宋宮詞》後周渝民休息1年多，多了很多時間陪伴5歲女兒「小公主」成長，周渝民堅持：「這個年紀該有的家庭生活，女兒都不能少。」

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