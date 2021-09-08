陪男人走遍世界！昆凌的馭夫術，是成為周杰倫的最佳玩伴

男人永遠是少年！許久沒發片的天王周杰倫，新歌才放了24秒前奏，又出國旅遊環遊世界，最近足跡踏上法國，帶著一家到藝術家莫內畫作裡的場景，和女兒小周周（Hathaway）宛如走入經典畫作，每回分享美照都引來極大關注，昨天更po出兒子小小周（Romeo）的正面近照，只見4歲的小小周戴著墨鏡、撇嘴的酷帥模樣，跟爸爸如出一轍，簡直是「縮小版周董」，媽媽昆凌忍不住笑說：「這麼小就學爸爸耍帥對嗎？」逗樂了粉絲。

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周杰倫和昆凌2014年結婚後，把生活重心轉移到家庭，發片計畫驟減；世界巡迴演唱會又因疫情卡關，剛好有了一個放鬆的長假，跟家人、朋友好好相處，婚後放閃無極限，七夕、生日、情人節和昆凌無不合體放閃，親子日運動也大方公開曬恩愛，去年迷上戶外旅遊，一起揪明星友人王仁甫、林志穎外出露營，感情好的沒話說。

28歲的昆凌和42歲的周杰倫，雖有14歲年齡差距，卻毫無感情隔閡，她私下喊他「阿CHOU」（阿周），老公則親密叫她「SWEETIE」（甜心），親密得令人手腳蜷曲。私下出遊偶遇歌迷要求合照，她親切來者不拒，歌迷悄悄說「我好喜歡你老公」，俏皮的昆凌也會附和：「好巧喔，我也是！」一點都沒有天王嫂的架子。

眾多粉絲擁戴的周杰倫，為何獨鍾昆凌？除了外界認為她擁有一副混血美麗臉孔、個性乖巧聽話，我覺得更可貴的是她能夠跟周杰倫的好朋友們打成一片，一起打籃球、瘋露營、玩狼人殺，旅遊玩遍全世界，而不要求完美的兩人世界。

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你的另一半，還是你的最佳玩伴，這是多麼可貴的一個存在。

許多女星工作時把生活攤在陽光下，沒有自由，放鬆時就想待在家裡，不愛拋頭露面，被外界指指點點，何況走出戶外，還要擔心豔陽曬黑皮膚，不如在家煮菜、喝紅酒愜意，當個貌美如花的宅女。

昆凌 會規畫露營的貼心「天使」

昆凌很不一樣，個性動靜皆宜，觀看她平日IG分享內容，除了下廚做菜、煮珍珠奶茶慰勞老公，和小朋友畫畫育兒的文靜面，拍起賽車戲她也是一個英姿颯爽的辣媽，當初為參演美國電影《摩天營救》這個難得機會，才剛經歷剖腹產，身體不宜下床之際，許多朋友勸她放棄，她卻在產後3天忍著疼痛，由周杰倫推她坐著輪椅去試鏡，讓對方留下深刻印象，順利取得出演機會。

2017年，昆凌肚裡懷著小小周時，臨盆前照樣和周杰倫殺到苗栗露營，和一般女星躺在家裡養胎，足不出戶的形象，落差真的很大。

這2年被疫情困住生活，昆凌沒有停下旅行腳步，和周杰倫約了一票朋友走遍台灣各處，自己搭帳蓬或去露營場地享受大自然，貼心的她被朋友稱為「天使」，是規劃活動的高手，晚上還會安排男生Men’s Talk聚會和女生與閨蜜們談心時光，賓主盡歡享受難得清閒。

把老公的朋友都變成你的麻吉，讓昆凌無後顧之憂，曾被問會不會擔心周杰倫跟異性朋友聯絡，昆凌大方說，他身邊女生朋友只剩下女助理而已，對老公交友狀況掌握得死死的，時時刻刻黏在一起，玩在一起，當然無須擔心他會花心。

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蕾媽 包容「冒險王」的任性

同樣樂於和另一半玩遍世界的是宥勝老婆林慈惠（蕾媽），她對老公的包容度驚人，若宥勝有一天認真說想帶全家去太空旅行、遨遊宇宙，我想，她依然會赴湯蹈火在所不惜吧。

宥勝5年前暫停演戲，帶全家環遊世界，甚至參加南極長征隊，置生死於度外，去年還賣掉房子，帶著妻小一家4口開露營車環島，最新花招是在台中清水定居，搭建迷你屋組成新家，蓋起花園和農田，層出不窮的創意，全都倚賴老婆的耐心包容。

蕾媽患有先天性心臟病，旅途間曾動過手術，有懼高症的她，還被宥勝拉去紐西蘭跳傘，從一萬五千英呎一躍而下。儘管她坦言婚後曾後悔，吵架無數次，卻願意包容宥勝的任性。遇到想法多變的另一半，生活充滿驚喜，靠著彼此信任維繫婚姻，開啟了很多人生新體驗，她感性告白：「我這輩子最大的冒險不是跳傘，而是嫁給了冒險王。」

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賈永婕 馬拉松夫妻檔扶持到終點

也被老公帶去跳傘的另一對，是演藝圈模範夫妻賈永婕與王兆杰，在老公迷上馬拉松長跑之後，他們跑遍全世界參與六大馬拉松，上山下海，挑戰鐵人三項，扭傷腳也要彼此扶持，慢慢走到賽道終點，甚至帶著兒女一起挑戰體能極限，如今女兒馬拉松成績還超越賈永婕，透過共同興趣，全家感情更趨深厚，小孩不是犧牲夫妻生活的阻礙，反而全家一起瘋、一起玩，讓家庭關係更緊密！

有一種愛，是我願意陪你做喜歡的事。

男人們喜歡的另一半，未必美貌、身材出眾，選擇一個花瓶擺在家觀賞，他們尋尋覓覓的，可能是幸運遇上一個無敵的玩伴，滿足致死方休的少年孩子氣，有人陪著做夢、冒險，挑戰未知的世界；當他暢聊NBA球賽、發表政治意見時不會翻白眼；在他炫耀名車、球鞋時，不會責怪亂花錢的那個偉大女性。

戀人間一旦失去了分享，愛情就終止了。夫妻相處有共同愛好，學會欣賞彼此興趣，偶爾陪他做些喜歡的事，你在瘋她在鬧，一輩子的玩伴，才能走一輩子不散。

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