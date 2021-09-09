《步步驚心》二搭！林更新爆吳奇隆超愛家　惦記劉詩詩妻兒掛嘴邊

吳奇隆在《我的砍價女王》與「十四爺」林更新再次合作，讓網友上演《步步驚心》回憶殺，林更新10年後再次與吳奇隆拍戲，透露兩人已經不是當年20、30歲的狀態，10年後，已是30、40歲的年紀，戲裡戲外都成長許多，家庭觀念也不一樣了，吳奇隆更多的是與他分享惦記家裡的部分，不變的是，吳奇隆依舊在片場相當活躍。

林更新與吳奇隆在《我的砍價女王》是感情親如兄弟的合作夥伴，但最後竟成了競爭對手，他們在劇中上演諜對諜過程，更引發網友熱議，吳奇隆表面上是公司副總，實際上則是對手公司安插的商業間諜，他要詮釋商場上的英明果斷，還要與林更新亦敵亦友針鋒相對，火藥味十足。被問到2人在劇中關係，林更新說，在輩分上要稱吳奇隆為哥，再問他2人的職階關係？林更新笑喊，自己是總裁，比他大。吳謹言則惋惜與吳奇隆對戲特別少：「與隆哥沒見到幾次面，特別珍惜與他見面的時光。」

該劇設定商場上爾虞我詐，人人都是間諜，都有雙重身分，總裁林更新偽裝成花匠，假裝偶遇砍價師吳謹言，吳謹言則戴假髮、墨鏡，喬裝外來人想要躲避林更新，彼此心知肚明卻裝作不知情，當下一秒林更新以總裁身分現身時，就被女方給拆穿，直指：「你的馬甲（指分身）掉了。」而吳奇隆一身西裝筆挺，卻被戲中另一角色誤認為總裁司機，身為副總的他，乾脆將錯就錯，來一段戲中戲情節，浪漫輕喜劇秒變諜戰劇，讓網友看得嘖嘖稱奇，《我的砍價女王》在myVideo同步熱播中。

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