【個人意見】粉紅芭比踏上威尼斯影展

又是威尼斯影展的時間，好想照抄之前坎城影展的第一段，只要把坎城改成威尼斯就好，但也是可以像這樣寫一段意思一樣但不是照抄的話，威尼斯影展的時尚不能說有什麼特別威尼斯在地風情，但仍然充滿精彩亮點。

克莉絲汀史都華這套衣服十分尷尬，不管是單純變成略長外套或短外套配短褲都好，偏偏要做成連身短褲，這個料子實在不適合剪裁成連身短褲，會顯得很大包，近似尿布感，我喜歡經典的四口袋設計和珍珠鞋跟的高跟鞋，但是這個硬把衣服做成連身短褲的壞習慣要改過來好不好！（溫情喊話）

達珂塔強森的銀色流蘇禮服十分別緻，它超越了一般禮服的設計，也為半透明禮服做出新高度，透明在這裡不顯得過分性感，而且整件禮服移動時充滿流動美感，是一個考慮到拍照效果和移動效果的設計。

Zendaya一向是很會穿禮服的，這件裸色的垂墜禮服乍看之下有點平凡，但我讀到這是由皮革製成的，不禁讚嘆處理皮革的工藝驚人，能讓皮革看起來這麼輕盈合身，又同時有塑造體型的效果，當然，最醒目的是驚人的華麗項鍊，那給了這個裸色禮服所需要的強烈色彩。

伊莎貝雨蓓的禮服線條簡單，只是上面的圖案似是由顯微鏡下觀察微生物的來的靈感，而且我不大懂在這裡做成上衣紮進去而不是連身的設計理念。

潘妮洛普克魯茲的禮服感覺有機關，拉那個白色把手可能裙子會撐開或射出蝴蝶結之類。（才不會！）

克莉絲汀鄧斯特的黑色禮服十分大器，但也相當規矩，是一個要華麗有華麗，要性感有性感，要正式有正式的規矩選擇，她看起來十分有氣勢，而這是一件很重要的事。

海倫米蘭證明了女人到幾歲都可以是夢遊仙境的愛麗絲，如果注意看的話會發現她手上拿著跟禮服搭配的同材質口罩，算是兼顧了防疫與完美搭配。

提摩西夏勒梅這身衣服告訴大家時尚的完成度在臉。而有時候甚至連臉都沒辦法拯救這個搭配。我百思不得其解這件股東會贈品外套。

潔西卡雀絲坦的紅色禮服看起來很完美，合身的恰到好處，上面有有趣的圖案安排，她看起來閃耀動人，還自帶一個看起來像中秋烤肉肉片的笑話。

Cynthia Erivo上半身是運動背心，下半身是過年施放煙火的101大樓或洗車刷，整體而言卻相當亮眼，我喜歡那種運動感上衣搭配華麗裙子的想法，顏色也與她的膚色很襯。

安雅泰勒喬伊則出於某種神祕的理由打扮成芭比娃娃來參加。

圖片來自Vogue